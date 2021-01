Neue CD - alter Stil: Lieder und Gedichte auf Mendener Platt

Menden Aktivokal-Vorsitzender Klaus Levermann ist stolz auf das fertige Projekt: 24 Stücke auf Mendener Platt. Alles auf einer CD.

"Mennen, du moin euwig laiwet", oder in hochdeutsch "Menden, du mein ewiges Leben". Der Verein Aktivokal hat alte Geschichten, Gedichte und Lieder auf Mendener Platt zusammengetragen, neue geschaffen und auf einer CD versammelt. Alle handeln vom Leben in der Hönnestadt. Nur ein erster Schritt, ein bedrohtes Kulturgut zu erhalten.

"Wir wollen diese Werte erhalten. Denn leider verschwindet ja immer mehr", berichtet Aktivokal-Vorsitzender Klaus Levermann von den Beweggründen für dieses Projekt. Das Endergebnis, die kürzlich fertiggestellte CD, kann er nun in den Händen halten: 24 Stücke im einzelnen, fast eine Stunde Spielzeit. Es gibt in der Hönnestadt noch Gruppen und Einzelpersonen, die das Mendener Platt sprechen können und pflegen, den Plattdeutschen Gesprächskreis etwa. Manch anderer vielleicht sogar für die Öffentlichkeit gänzlich unbekannt. Den ein oder anderen, so hofft Levermann, kann der Verein nun mit diesem Projekt und seinem Aufruf erreichen: "Manche Leute haben vielleicht Schätze auf Mendener Platt zuhause die sie mit uns teilen möchten." Die neue CD mit dem oben genannten Titel "Mennen, du moin euwig laiwet" soll nämlich nur der Beginn sein.

Der Bezug zur Stadt Menden ist wichtig

Aktivokal möchte sich weiter um die Dokumentation und Bewahrung des Mendener Platt bemühen, über eine Cloud auf der Vereinshomepage etwa. Für den Tonträger haben sie Geschichten und Gedichte der Mendener Autoren Walter Schirp, Theo Hüttemeister oder Josef Treese aus dem vergangenem Jahrhundert größtenteils zum ersten Mal aufgezeichnet. Es sprechen zum Beispiel Klaus Düser vom Plattdeutschen Gesprächskreis oder Barbara Schmidt. Ebenso, erklärt Klaus Levermann, sind aber auch noch Aufnahmen vom 1998 verstorbenen Theo Hüttemeister selbst nun digitalisiert worden. "Voraussetzung bei der Zusammenstellung der Texte war, dass sie explizit Menden erwähnen, die Stadt zum Thema haben." Also nicht nur allgemein die Schönheit des Hönnetals oder die Menschen und Bräuche im Sauerland. Einen der Texte etwa schrieb Clemens Dümpelmann anlässlich der 700-Jahr-Feier der Stadt 1976, in anderen geht es um die Kreuztracht ("Kruisdracht"), die Pfingstkirmes ("Pinkskiärmeß"), das Karnevalstreiben in der Stadt ("Faslowend vör fiftig Johren") oder die schöne Lage an der Hönne ("Hüennewater").

Liebeserklärung an Menden

Unter dem Titel "Eine besondere Stadt" hat der Mendener Journalist Gerhardt Schmidt eine Ode an seine Heimat auch ganz neu verfasst, auf hochdeutsch übrigens, welche neben bereits genannten Ankerpunkten des Mendener Lebens auch auf die Schützenfeste näher eingeht. Ein Drittel der CD sind musikalische Beiträge: Aufnahmen des Hüingser Kinderchores, bald ein halbes Jahrhundert alt, vom Quartettverein Menden oder den "Vier Wachölderkes", einst eine Gute-Laune-Garantie des Mendener Karnevals aus den Reihen der MKG, wurden von Vinyl-Schalplatten digitalisiert. Einen weiteren Song hat Klaus Levermann nun für dieses Projekt selbst geschrieben: "Unter Vincenz´ alter Uhr, zählt allein Gemeinschaft nur", heißt es darin und ist seine persönliche Version einer Liebeserklärung an die Stadt, wo sich die Menschen mit dem alt-ehrwürdigen Gotteshaus in der Innenstadt als einem der Symbole für die Stadt versammeln. (Ein weiteres markantes Bild ist auf dem CD-Cover abgebildet, das alte Wasserrad in der Hönne).

Viel organisatorische Arbeit

Der Mendener Sänger Ingo Düe und die Swinging Sithers haben diesen eingängigen Popsong zusammen aufgenommen. An das Lied "Mennen, moin Mennen" können sich vielleicht noch die Besucher des Musicals "Mendories" 2019 auf der Wilhelmshöhe erinnern. Dieses hat der an der Hönne aufgewachsene Musikprofessor und Komponist Michael Schmoll eingespielt. Natürlich steht hinter der CD auch viel organisatorische Arbeit, das Einholen von Rechten und Genehmigungen etwa. Möglich wurde alles überhaupt erst durch die Förderung mit dem NRW-Heimatscheck. Ab der kommende Woche ist die CD erhältlich und soll dann auch eine Fundgrube für die weitere spannende Arbeit mit dem Mendener Platt sein. Die Originaltexte im Mendener Platt sind bereits verfügbar, Übersetzungen auf der Zielgeraden, erklärt Klaus Levermann. Schulklassen, Vhs-Kurse oder überhaupt an Heimat- und Sprachgeschichte Interessierte, denen Aktivokal gerne diese Aufnahmen zur Verfügung stellen möchte, können damit dann tiefer in dieses Thema einsteigen.

>>INFO:

Die CD von Aktivokal ist ab Montag, 4.1. in der Textilreinigung Hamer (Kolpingstr. 51) erhältlich, welche aktuell Lockdown-bedingt nur zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr geöffnet ist. Von den Kosten von 7 Euro gehen 2 Euro an "Mendener in Not". Weitere Informationen über die Arbeit des Vereins und die CD-Aufnahme auch über die Homepage www.aktivokal.de oder info@aktivokal.de