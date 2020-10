Für welche öffentlichen Bereiche in Menden kommt die Maskenpflicht? Wird es wegen der hohen Inzidenz im Zusammenhang mit Corona eine Sperrstunde für die Gastronomie in Menden geben? Die Entscheidung darüber steht immer noch aus. Die Stadtverwaltung erklärt, woran das liegt.

„Wir warten immer noch auf die Allgemeinverfügung des Kreises“, sagt Stadtsprecher Johannes Ehrlich. „Der Kreis muss offiziell eine Allgemeinverfügung erlassen und die Gefährdungsstufe eins aufrufen.“ Erst dann könne auch die Stadtverwaltung reagieren.

Inzidenz von 35 ist im Märkischen Kreis seit Freitag überschritten

Der Märkische Kreis hatte am Freitag erstmals die Inzidenzstufe 35 überschritten. Das heißt: Auf 100.000 Einwohner gesehen, infizierten sich in den vergangenen sieben Tagen kreisweit 35 Menschen mit dem Coronavirus. Ebenfalls am Freitag hatte das Land eine neue Verordnung erlassen. Demnach müssen die Kommunen beim Überschreiten der 35er-Marke Bereiche definieren, in denen wegen der hohen Fußgängerfrequenz eine Maskenpflicht erlassen wird. Ab der 35-Marke ist auch eine Sperrstunde möglich, ab 50 verpflichtend.

Der Inzidenzwert stieg am Montag erneut auf 37,5. In Menden sind aktuell 17 Menschen infiziert. Damit ist der Grenzwert auch auf Menden heruntergerechnet erreicht. „Wir überlegen gerade, für welche Bereiche die Maskenpflicht gelten könnte“, sagt Ehrlich. Dabei kämen nicht nur die Fußgängerzone in Betracht. Es sei zum Beispiel auch möglich, hochfrequentierte Supermarktparkplätze wie am Bahnhof mit in die Pflicht einzubeziehen. Dabei müsse man auch immer abwägen, was Privatgelände ist. Auch die Kontrolle müsse gegeben sein.

Kreis will noch im Laufe des Montags Allgemeinverfügung veröffentlichen

Zur Sperrstunde müsse „im Detail diskutiert werden, ob das für Menden etwas bringt“. Es gibt nur wenige Betriebe, die nach 23 Uhr noch viele Besucher haben. Aktuell fällt auch der Swingerclub darunter, der wegen der Corona-Regeln einen Gastronomie-Bereich angemeldet hatte. Der Club darf aber nach den neuen Regeln ohnehin nur noch für maximal 25 Gäste öffnen.

Tatsächlich handeln könne Menden erst, wenn der Kreis die Verfügung tatsächlich übermittelt habe, kündigt Ehrlich an. Spätestens am Mittwoch komme der lokale Krisenstab im Rathaus zusammen. Sollte die Verfügung eher eintreffen könne das auch früher sein. Möglicherweise gebe es noch im Laufe des Montags Näheres zu den Regeln für Menden.

Der Märkische Kreis erklärte am Montag gegen 13 Uhr, die Allgemeinverfügung noch im Laufe des Tages veröffentlichen zu wollen.

Dieser Text wird weiter aktualisiert.

