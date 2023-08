Neue Ersthelfer-App: Zwei Mendenerinnen teilen Erfahrungen

Menden. Das Handy heult auf, App-Alarm. „Es ging um einen Herzstillstand zwei Straßen weiter“, sagt Gabriele Schönberger. Sie ist Lebensretterin 3.0.

Bernd Müller blickt auf die Hönne. Idyllischer könnte es nicht sein. Er fühlt sich gut, möchte gleich ein Eis auf der Hönneinsel genießen, Enten beobachten. Doch plötzlich spürt er einen Druck in der Brust. Er wird blass, kann schlecht atmen, bekommt entsetzliche Angst. Kalter Schweiß bildet sich auf seiner Stirn. Dann kippt er um. Herzinfarkt. Jetzt zählt jede Minute, um das Leben von Bernd Müller zu retten. Wenige Meter weiter steht seine Frau Lisa. Sie wählt zwar sofort den Notruf, doch steht völlig unter Schock. Klar hat sie irgendwann mal eine Herzdruckmassage gelernt, aber nun weint sie einfach nur, unfähig zu handeln. Was jetzt?

Lebensretter 3.0: App für ausgebildete Ersthelfer soll Rettungskette optimieren

Seit Juni 2023 gehört der Märkische Kreis zur „Region der Lebensretter“. Der „Verein Region der Lebensretter“ ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Verbesserung der Notfallversorgung in Deutschland einsetzt. Dafür nutzt sie eine Alarmierungs-App von FirstAED und rekrutiert ehrenamtliche medizinisch geschulte Ersthelfer. Diese werden dann im Ernstfall parallel zum Rettungsdienst über die Smartphone-App alarmiert und überbrücken die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Sie reanimieren Bernd Müller und übergeben ihn an den Krankenwagen. Lisa Müller kann zum ersten Mal seit einigen Minuten aufatmen.

Bernd und Lisa Müller sind fiktive Personen. Doch was sie in dieser Geschichte erleben, kann jedem jederzeit passieren. Ganz egal, ob jung, alt, sportlich oder nicht. Mehr als 50.000 Menschen erleiden jährlich in Deutschland einen Herz-Kreislaufstillstand. In so einer Situation zählt nicht nur jede Minute. Bereits Sekunden können über den Ausgang des Notfalls entscheiden. Bis Notarzt und Rettungswagen vor Ort sind, vergehen wichtige Minuten. Ersthelfer machen den entscheidenden Unterschied. Das wissen auch Gabriele Schönberger, Pflegedienstleitung beim Ambulanten Pflegedienst Prosana in Menden, und ihre Stellvertreterin Petra Kläsener. Sie engagieren sich deshalb bei der neuen „Region der Lebensretter“ – und konnten gemeinsam mit ihrem Kolleginnen bereits in vier Fällen als „Lebensretter 3.0“ helfen.

Die App ist leicht zu bedienen und ortet den Standpunkt. Foto: Jennifer Wirth / WP

Pflegedienst macht mit: Ausbildung und Erfahrung helfen dabei, routiniert zu reanimieren

Im Urlaub hatte Gabriele Schönberger davon gelesen und ihre Mitarbeiter gebeten, sich die App herunterzuladen. Zurück im Büro die Überraschung: Fast alle machen mit. Großartig. Natürlich ist auch Gabriele Schönberger selbst am Start. Wenige Tage später im Büro, heult ihr Handy dann laut auf. Es ist eine schrille Sirene, die sie zusammenzucken lässt. Der erste Einsatz. „Es ging um einen Herzstillstand zwei Straßen weiter“, erinnert sie sich. Sie habe sofort alles stehen und liegen gelassen, sei den Anweisungen der App gefolgt und zum Einsatzort gelaufen. In ihrem Fall sind die Rettungskräfte genauso schnell wie sie, ihre Hilfe wird nicht benötigt. Doch das hätte auch anders sein können.

Seit rund fünf Wochen benutzen Gabriele Schönberger und ihre Kolleginnen die App, zu vier Einsätzen wurden sie bereits gerufen. „Ich finde die App gut. Sie ist eine wirklich tolle Erfindung und sollte bei so vielen Menschen wie möglich, die medizinisches Fachwissen haben, installiert werden“, findet sie. Die Überlebensrate eines Betroffenen steige um bis zu 50 Prozent, wenn mit der Wiederbelebung innerhalb der ersten Minuten gestartet werde. Sie und ihr Team seien ohnehin mit ihrem Wagen mobil unterwegs, alle seien professionell geschult und wüssten, was im Ernstfall zu tun ist. „Man ist routiniert“, erklärt Petra Kläsener. „Es wäre nicht meine erste Reanimation. Der Ablauf ist gesetzt.“ Bekommt jemand aus dem Team einen Einsatz während einer Pflege-Tour rein, springe auf der Tour bis zum Beenden des Einsatzes ein anderes Teammitglied ein. „So haben wir das bei uns intern geregelt“ sagt Schönberger. Wo ein Wille, da ein Weg.

An die Regeln des Straßenverkehrs gebunden

„Wir haben mittlerweile mehr als 400 registrierte Lebensretter im Märkischen Kreis“, sagt Kreissprecher Alexander Bange auf Nachfrage. Das App-basierte System sei eine wichtige Ergänzung und optimiere die Rettungskette. Per Identifikationsnummer, die über die App vermittelt wird, können sich die Helfer vor Ort „ausweisen“. Doch an die Verkehrsregeln müssen sie sich, anders als die hauptamtlichen Retter, natürlich weiterhin halten.

„Ein Schild oder ein Aufkleber fürs Auto wären toll“, sagt Petra Kläsener, die selbst auch schon zum Notfall gerufen wurde. So ein sichtbares Zeichen würde Stress und Diskussionen mit Menschen vermeiden, die sich ggf. über ein geparktes Helfer-Auto aufregen würden. Denn nicht immer werde Helfern das nötige Verständnis entgegen gebracht. Dennoch: Petra Kläsener würde immer wieder losfahren, um den Bernd Müllers der Hönnestadt zu helfen. „Ich habe mich mit meinem Examen auch verpflichtet, immer zu helfen, wenn Hilfe gebraucht wird.“ Anpacken, statt wegsehen. Helfen, statt filmen. Gutes tun und Leben retten.

Das Konzept und alle nötigen Informationen zum Mitmachen

Wie funktioniert das System?

Ersthelfer werden per App über einen Einsatz informiert und gebeten zu helfen. Ziel ist es, die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu verkürzen und damit Leben zu retten. Die App zeigt den Ersthelfern den genauen Standort des Notfalls an und gibt ihnen Hinweise zum schnellstmöglichen Weg. Die App führt intuitiv durch die nächsten Schritte und fordert die Teilnehmenden auf, alles zu protokollieren.

„Lebensretter, die per App über einen Einsatz informiert werden, können diesen annehmen, aber auch ablehnen.“ Nehmen sie den Einsatz an, erhalten sie per App eine Identifikation, die ausschließlich für diesen Einsatz gültig ist, und mit dem sich die Lebensretter vor Ort „ausweisen“ können.

Wer kann sich anmelden und mitmachen?

Jeder kann sich als Lebensretter registrieren, wenn er mindestens 18 Jahre alt ist und entweder eine Sanitätsausbildung für Rettungsdienst oder Feuerwehr hat oder als medizinisch geschulter Helfer bei einer Hilfsorganisation wie beispielsweise Deutsches Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst, Johanniter, ASB, DLRG tätig ist. Ebenfalls registrieren können sich Personen, die medizinisch geschult sind und in einer Klinik oder im Gesundheitsbereich arbeiten – beispielsweise Pflegekräfte, Medizinstudierende oder auch Ärzte.

Wie kann man sich registrieren?

Einfach die App „Region der Lebensretter 3.0“ aus dem App-Store runterladen und starten. Um die App nutzen zu können, klicken Interessiert auf das Formular „Registrieren“ und füllen es aus. Anschließend müssen sie den Nachweis hochladen, dass sie über die nötige Ausbildung verfügen und müssen dann die Registrierung durch Klicken auf den Bestätigungslink, der per Mail zugesandt wird, bestätigen. Der Administrator prüft die Daten und schaltet den Ersthelfer dann frei.

Ebenfalls wichtig: „Als „Lebensretter MK“ sind Sie haftpflichtversichert, wenn Sie von der Kreisleitstelle über die App zu medizinischen Notfällen alarmiert werden. Darüber hinaus gibt es für die „Lebensretter MK“ in diesen Fällen auch einen Unfallversicherungsschutz“, teilt der Märkische Kreis mit. Ansprechpartner für den MK ist Rainer Mehrfert, erreichbar unter 02351/966 2423.

