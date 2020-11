Sie leisten ehrenamtlich eine schwierige Arbeit – nach Tragödien, Unfällen oder häuslichen Todesfällen können die Notfall-Seelsorger zu jeder Tages- und Nachtzeit alarmiert werden. Sie stehen Betroffenen, Angehörigen oder auch Einsatzkräften unmittelbar bei, damit diese an dem Geschehen nicht zerbrechen.

Auch nach schlimmsten Ereignissen an vorderster Front

Beispiele aus jüngster Zeit: Mendener Notfallseelsorger waren im Februar bei den Angehörigen des verschwundenen kleinen Mädchens, das erst nach tagelanger Suche in der Hönne gefunden wurde. Im letzten Jahr, nach den tödlichen Machetenhieben eines psychisch Kranken gegen seine Mutter, nahmen sich die Ehrenamtlichen der schockierten Hinterbliebenen an. Die Notfallseelsorge gibt es aus christlicher Nächstenliebe heraus. Darum war es den Mendener Kräften, die noch keine kirchliche Beauftragung erhalten hatten, so wichtig, diese mit dem Segen zu erhalten. Das ist jetzt in Hemer geschehen.

Synodalbeauftragte Gudrun Siebert freut sich über Kooperation mit Menden

In einem Ökumenischen Gottesdienst in der Kirche St. Peter und Paul wurden mehrere Team-Mitglieder der Notfallseelsorge Menden von der katholischen und evangelischen Kirche beauftragt und gesegnet. Einige haben schon langjährige Erfahrung in der Notfallseelsorge und wünschten sich nun neben der Beauftragung durch die Feuerwehr auch den offiziellen Segen der Kirchen. Gudrun Siebert, die Synodalbeauftragte für Notfallseelsorge im Evangelischen Kirchenkreis Iserlohn und Team-Leiterin der Notfallseelsorge Iserlohn/Hemer freut sich, wie sie sagt, sehr über die Zusammenarbeit mit Menden.

Die neuen Mendener Notfallseelsorger nach dem Segen in der Hemeraner Kirche St. Peter und Paul. Foto: Heike Kiefer

Gemeinsam mit Diakon Manfred Seithe, dem Notfallseelsorge-Beauftragten im Bistum Paderborn, leitete sie den Gottesdienst, in dem auch neue Mitglieder des Teams Iserlohn/Hemer beauftragt wurden. Dabei wirkten auch Pfarrer Hartmut Marks und Diakon Ulrich Slatosch mit, die den theoretischen Ausbildungsteil der Notfallseelsorge verantworten.

Wichtig für Interessierte: Im Februar 2021 beginnt ein neuer Ausbildungskurs für Ehrenamtliche. Wer sich vorstellen kann, Notfallseelsorger zu werden, melde sich bei Dunja Fricke unter der Internet-Adresse dunjafricke@web.de.