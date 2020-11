Menden. Die Post hat eine neue Packstation bei Lidl in Lendringsen in Betrieb genommen. Die modernen Geräte sollen in Menden bald noch viel mehr können.

Nachdem die Post in der vergangenen Woche in der WP noch den Ausbau der Packstationen in Menden angekündigt hatte, wurde jetzt schon die nächste Packstation in Betrieb genommen. Sie steht auf dem Parkplatz des Lendringser Lidl -Marktes am Eisenwerk.

Der neue Abholschrank für Päckchen und Paket verfügt über 90 Fächer. Post- und DHL-Kunden können dort rund um die Uhr ihre Pakete verschicken und in Empfang nehmen. Dafür muss man vorher registriert sein.

Fächergrößen bei der Packstationen sollen wachsen

Zu den Betriebskosten der einzelnen Packstationen will die Post keine Angaben machen. Insgesamt habe die Post aber deutschlandweit einen dreistelligen Millionenbetrag in die Stationen investiert . „Die Fächergrößen sind standardisiert“, sagt Post-Sprecherin Jessica Balleer. Die Größe der Stationen richte sich nach der Nachfrage im jeweiligen Einzugsgebiet. Sie kündigt an, dass ab Mitte 2022 ein neuer Packstations-Typ auch in der Region in Betrieb gehen soll.

Die „Lean Packstation“ soll mit Solarpaneelen autark vom Stromnetz funktionieren. Damit werde auch die Anzahl der großen XL-Fächer steigen, „da in jedem Modul ein XL Fach vorhanden ist“. Die Post hatte angekündigt, in den kommenden Jahren in Menden mehrere neue Packstationen aufstellen zu wollen. Auch Online-Händler Amazon investiert in seine Amazon Locker.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!