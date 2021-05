Neuer Lendringser Pfarrer: 20 Minuten mit dem Kandidaten

Lendringsen. Björn Corzilius (41) soll neuer Geistlicher der evangelischen Gemeinde in Lendringsen werden. Zum Kennenlernen gibt’s ein ungewöhnliches Angebot.

Erhält die Evangelische Christuskirchengemeinde in Lendringsen bald einen neuen Pfarrer? Wie die Gemeinde mitteilt, bewirbt sich Björn Corzilius auf die Pfarrstelle. Damit könnte eine mehr als halbjährige Vakanz zu Ende gehen: Im September 2020 hatte die Lendringser Gemeinde ihren Pfarrer Matthias Hoffmann nach 26 Dienstjahren an der Christuskirche in den Ruhestand verabschiedet. Die Pfarrstelle wurde zur Wiederbesetzung ausgeschrieben. Mittlerweile, heißt es, stehe das Besetzungsverfahren vor seinem Abschluss.

Gebürtiger Dortmunder studierte auch in Jerusalem: Vikar in Paderborn

In seiner April-Sitzung hat das Presbyterium beschlossen, mit Pfarrer Björn Corzilius als Kandidaten für die Pfarrstelle gemeinsame Wege zu gehen. Corzilius (41) ist gebürtiger Dortmunder. Er hat in Bochum, Jerusalem, Berlin und Göttingen Theologie studiert und sein Vikariat in der Kirchengemeinde Paderborn absolviert. Anschließend war er Pfarrer in der Kirchengemeinde Höxter und seit 2018 im Landeskirchenamt in Bielefeld.

Beeindruckt von Lendringsen: „Schöner Ort mitten im Grünen“

Björn Corzilius ist verheiratet und Vater von drei Kindern. In seinem Vorstellungsvideo auf der Homepage der Kirchengemeinde zeigt sich Pfarrer Corzilius beeindruckt „von dem schönen Ort mitten im Grünen, von der Christuskirche auf dem Hügel, von den vielen Möglichkeiten, Gemeindeleben zu gestalten. Im gemeinsamen Hören auf Gottes Wort. Und in lebendiger Gemeinschaft.“ Diese Möglichkeiten wolle er gemeinsam mit den Menschen in der Gemeinde weiter entdecken.

Kennenlern-Idee in Pandemie gemeinsam mit dem Presbyterium entwickelt

Das Verfahren zur Wiederbesetzung der Pfarrstelle ist allerdings durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt. Ein gegenseitiges Kennenlernen ist unter diesen Umständen nicht einfach. Um Gemeindegliedern dennoch die Gelegenheit zu bieten, den Bewerber kennenzulernen und mit ihm ins Gespräch zu kommen, hat sich das Presbyterium mit Pfarrer Corzilius eine kreative Lösung ausgedacht: An drei Tagen besteht die Möglichkeit, allein oder mit Angehörigen des eigenen Hausstandes mit dem Pfarrer ins persönliche Gespräch zu kommen – an der frischen Luft vorm Matthias-Claudius-Haus bei hoffentlich frühlingshaften Temperaturen.

Für Gespräche sind Anmeldungen im Gemeindebüro nötig

Sitzgelegenheiten schaffen ein Ambiente für den Austausch, bei dem die Corona-Regeln gut eingehalten werden können. Die Gespräche finden am Samstag, 8. Mai, am Sonntag darauf und am Sonntag, 23. Mai, statt. Uhrzeiten sind über die Homepage der Kirchengemeinde und im Gemeindebüro zu erfahren. Um möglichst vielen aus der Gemeinde die Möglichkeit für ein kurzes persönliches Kennenlernen zu bieten, ist an Kurzgespräche von 20 Minuten gedacht. Eine Anmeldung über das Gemeindebüro ist erforderlich. Kontakt: Helga Brockmeyer, 02373/8 42 03.

