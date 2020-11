Der Applaus der 60 frischgebackenen Ratsmitglieder für den neuen Bürgermeister ist anhaltend: Roland Schröders mit Spannung erwartete Antrittsrede hat seine maskierten Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Wilhelmshöhe zwar nicht von den Sitzen gerissen. Aber sie haben vieles über die Pläne des neuen Ersten Bürgers erfahren. Die Rede begann wegen des Tempos der Sitzung 45 Minuten eher als für die YouTube-Liveübertragung angekündigt. Sie wurde aufgezeichnet und ist als Video im Netz zu sehen.

Zur eigenen Rolle

Er verstehe sich als „Bürgermeister für alle Menschen, die in unserer Stadt leben“ – egal welchen Geschlechtes, welcher Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft, welchen Glaubens, welcher religiöser oder politischer Anschauungen oder ob eine Behinderung vorliegt, erklärt Schröder. Die Diversität sei als „Chance für unsere Zukunft“ zu verstehen. Weiteres, wichtiges Kriterium seiner Amtszeit werde die Parteilosigkeit sein. Im größten Stadtrat, den Menden je hatte, gelte für Zukunftsprojekte klare Mehrheiten zu finden. Bürgermeister zu sein bedeute für ihn auch, sicht- und ansprechbar zu sein. Melanie Bähr, die neue Leiterin des Bürgermeisterbüros, werde ihm besonders eng zur Seite stehen.

Zur Bürgernähe

Hier erklärt Schröder, was er schon im Wahlkampf betont hat: Es gelte die Bürger an Vorhaben zu beteiligen – „vorgelagert“, wenn Projekte für Menden aufs Gleis gesetzt werden und nicht erst, wenn der Zug schon im Bahnhof ankommt. Ziel sei es, auch die Wahlbeteiligung wieder nach oben zu bekommen. Er wolle nicht nur die Verwaltung leiten, sondern Schnittstelle sein zwischen den Mendenerinnen und Mendenern, Lokalpolitik und Stadtverwaltung, „mit möglichst großer Transparenz“.

Zur Corona-Pandemie

Dass Corona auch seinen Amtsantritt überschattet, stellt Schröder gleich zu Beginn seiner Rede fest. Unter seinem Vorsitz im Corona-Stab seien bereits zahlreiche Entscheidungen getroffen worden: Zusätzliche Teams im Corona-Außendienst nahmen am Dienstag die Arbeit auf, um die Einhaltung der Regeln im Stadtgebiet sichtbar zu kontrollieren, erklärte Schröder.

Die Antrittsrede des neuen Mendener Bürgermeisters Dr. Roland Schröder ist auch im Internet zu sehen. Foto: Tobias Schürmann

Zur Entlastung des Kreisgesundheitsamtes kontrollierten weitere Teams aus dem Rathaus die Einhaltung der Quarantäne. Und: Es werde in Kürze mehrere Maskenzonen in der Stadt geben, da es zum Beispiel vor Außer-Haus-Verkäufen von Restaurants höhere Fußgänger-Frequenzen gebe. Das werde „vielleicht nicht bei allen auf Zustimmung stoßen, aber die Zahlen in Menden sind sehr hoch“. Es gehe um Menschenleben, und er habe „das Gefühl, das wird nicht von allen so ernst genommen“. Das alles sei eine Zumutung, aber „richtig und wichtig“.

Zur Fehlerkultur

Sein bisheriges Arbeitsleben sei von einer „positiven Fehlerkultur“ gekennzeichnet. „Das bedeutet, Fehler erkennen, eingestehen, die richtigen Schlüsse ziehen und aus den Fehlern lernen.“ Fehler anzuerkennen sei keine Schwäche, „sondern in einem Leitungsamt eine klare Stärke“.

Zum Zukunftsbild

Man brauche „ein Zukunftsbild, das wir gemeinsam entwickeln werden. Wo möchten wir mit unserer Stadt hin? Wie wird sie in zehn oder 20 Jahren aussehen? Wie können wir dem demografischen Wandel die Stirn bieten?“, fragt Schröder. Dass Menden liebens-, lebens- und wohnenswert ist, sei nicht nur den eigenen Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln: „Wir müssen die Chancen nutzen, junge Familien davon zu überzeugen, Menden als neuen Lebensmittelpunkt zu wählen. Neue Arbeitswelten und Mobilitätsangebote führen bereits dazu, die die großen Städte ihre Anziehungskraft verlieren und wir in Menden eine große Attraktivität besitzen“, erkennt Schröder darin „eine Chance, die wir nutzen müssen“.

Zum Stadtrat

Er freue sich auf die Zusammenarbeit, zu der auch das Streiten gehöre, aber nicht persönlich oder ideologisch. Künftige Stadträte, sagt Schröder, müssten die Vielfalt der Stadtgesellschaft aber besser abbilden als der jetzige – mit nur 23 Prozent Frauenanteil, kaum Migranten und wenigen jungen Menschen.

Zur Verwaltung

Die soziale Entwicklung der Stadt und ihrer Ortsteile umfasse viele Bereiche: die familiengerechte Kommune mit aktiver Kinder-, Jugend- und Seniorenpolitik, Digitalisierung, wirtschaftliche Entwicklung, Gesundheitsversorgung, Bildung, Ehrenamt. Da all das zusammenhänge, werde er den „Querschnittsblick statt Silodenken“ auch in der Verwaltung fördern und umsetzen.

Erdem, Salmen und Aeldert als Stellvertreter Ohne Gegenstimme wählte der Stadtrat die vorgeschlagene Liste der Bürgermeister-Stellvertreter: Brigitte Erdem (CDU) ist Erste stellvertretende Bürgermeisterin, es folgen Andreas „Atze“ Salmen (Die Grünen) und Jutta Aeldert (SPD). Damit ist Salmen der einzige Neue in der Vize-Riege. Als ältestes Ratsmitglied leitete Udo Neff (CDU, Jahrgang 1942) die konstituierende Ratssitzung bis zur Übergabe der Bürgermeisterkette an Roland Schröder. „Und das ist die Bürde des Amtes“, schmunzelte Neff. In der kommenden Woche legt der neue Rat in einer weiteren Sitzung, die formal noch zur ersten gehört, die Fachausschüsse und deren Besetzung fest. Am Dienstag wurde nur der Wahlausschuss besetzt: mit Annerose Erver (CDU) im Vorsitz und Peter Köhler (Grüne) sowie Sebastian Meisterjahr (SPD) als Stellvertreter.

Dieser Wandel könne auch Spaß machen, betont Schröder, und ein Wille zum Aufbruch sei „wirklich vorhanden“. Mit den Beigeordneten Sebastian Arlt und Uwe Siemonsmeier im Verwaltungsvorstand werde er Hierarchien abflachen und die Grenzen der heute stark abgetrennten Aufgabenbereiche auflösen. Dafür sollen Stabsstellen gebildet werden, direkt angesiedelt beim Bürgermeister.

Am Ende rief der Bürgermeister: „Packen wir’s an!“