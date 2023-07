Neuer Standort für Grillhütte: CDU Menden startet Wettbewerb

Menden. Wegen der hohen Waldbrandgefahr und baulicher Mängel kann die Grillhütte am Hexenteich in Menden nicht genutzt werden. Was die CDU jetzt plant.

Die Tage der Grillhütte am Hexenteich in Menden scheinen gezählt. Das beliebte Ausflugsziel kann wegen der hohen Waldbrandgefahr und aufgrund baulicher Mängel derzeit nicht genutzt werden. Die Vermietung seitens der Stadtverwaltung wurde bereits eingestellt, die Hütte darf also nicht mehr genutzt werden. Der CDU-Stadtverband startet jetzt einen Wettbewerb.

CDU möchte, dass schnellstmöglich Alternative zur jetzigen Grillhütte geschaffen wird

„Wir haben leider auch nur sehr kurzfristig, nahezu zeitgleich zur Berichterstattung in der Westfalenpost, durch die Verwaltung erfahren, dass die Grillhütte nicht mehr genutzt werden kann“, bedauert CDU- Fraktionsvorsitzender Bernd Haldorn die Schließung der Grillhütte.„Wir halten eine Grillhütte aus vielen Gründen für unverzichtbar,“ stellt CDU-Stadtverbandsvorsitzender Benjamin Friedrich klar und ergänzt: „Wir möchten, dass so schnell wie möglich eine Alternative zur jetzigen Hütte am Hexenteich geschaffen wird.“ +++ Lesen Sie auch: Für Menden jetzt wieder hohe Gefahr von Waldbränden +++

Deshalb hat der CDU-Stadtverband eine „bis dato einmalige Aktion“, wie es in einer Mitteilung der CDU heißt, ins Leben gerufen: Wer möchte, kann sich jetzt auf der Facebook-Seite des CDU-Stadtverbandes im Rahmen eines Wettbewerbes mit Ideen einbringen, wo und wie eine neue Grillhütte in Menden entstehen bzw. wie sie aussehen und ausgestaltet sein soll. Alternativ können Vorschläge auch per Mail an info@cdu-menden.de oder postalisch an den CDU-Stadtverband Menden, Benjamin Friedrich, Kleiststraße 11 in 58710 Menden, eingereicht werden. Die Aktion endet am 16. Juli.

Beste Idee oder Kombination aus mehreren Vorschlägen politische begleiten

„Wir möchten keine Idee von Beginn ab beschränken, sondern im Nachhinein die beste Idee oder auch eine Kombination aus mehreren Vorschlägen politisch begleiten und zeitnah umsetzen“, stellen Haldorn und Friedrich ihre Ziele klar.

Dem oder den Gewinnern des Ideen-Wettbewerbs winkt ein Barbecue-Set im Wert von 75 Euro. „Und hoffentlich die Möglichkeit, dieses in Mendens neu zu schaffender Grillhütte zeitnah ausprobieren zu können“, ergänzt Friedrich.

