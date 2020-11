Neues Modegeschäft für Damen in Mendener Innenstadt

Menden. In der Hauptstraße 30 in Mendens Fußgängerzone hat ein neues Modegeschäft eröffnet. Elmira Joost verkauft ausschließlich Damenkleidung.

In der Mendener Innenstadt hat ein neues Modegeschäft eröffnet. Elmira Joost hat seit vergangenem Samstag , 28. November, ihre Türen für die Damen der Hönnestadt geöffnet. Mit ihrem Modegeschäft, das ausschließlich Damenkleidung verkauft, hat sie sich einen langjährigen Traum erfüllt. In der Hauptstraße 30 in der Fußgängerzone befindet sich „Chic & Pick “.

„Meine Frau wollte schon so lange etwas mit Mode machen“, erzählt ihr Ehemann Aramesh Joost. Direkt nebenan führt er seit mehr als zehn Jahren ein Handygeschäft. Nachdem der Frisör, der zuvor in dem Ladenlokal ansässig war, Menden verlassen hatte, standen die Räumlichkeiten längere Zeit leer. „Da haben wir überlegt und uns dazu entschieden, dass meine Frau hier ja ihr Modegeschäft aufmachen kann“, sagt Aramesh Joost und ist sichtlich stolz auf seine Frau.

Unterstützung vom Ehemann

„Er unterstützt mich, wo er nur kann“, sagt Elmira Joost. Die 37-Jährige und ihr Gatte haben vor zwei Monaten mit den Umbau- und Renovierungsarbeiten begonnen. „Wir haben alles selbst gemacht“, blickt sie zurück. Es war viel Arbeit, doch die habe sich für das Mendener Ehepaar in jenem Fall gelohnt. „Ich glaube, wir sind das einzige Ehepaar in Menden, das seine Geschäfte direkt nebeneinander hat“, stellt Aramesh Joost fest und lacht.

Elmira Joost (37) steht in ihrem ersten eigenen Modegeschäft in Menden. Foto: Sophie Beckmann / WP

Die Neueröffnung des Geschäfts sei gut gelaufen. Nun erhofft sich die Mendenerin viele neue Kundinnen, die „gute und günstige Sachen kaufen wollen“. Neben zahlreichen Schuhen wie Stiefel, Boots, Overknees oder den klassischen Turnschuhen hat Elmira Joost auch die unterschiedlichsten Taschen im Angebot. Von der kleinen Clutch bis hin zum großen Shopper. Ähnlich sieht es bei der Kleidung aus. Vom auffälligen Mantel über verschieden-farbige Rollkragenpullover bis hin zum kurzen, kleinen Schwarzen ist alles dabei.

„Ich habe fast alles in verschiedenen Farben und Größen“, sagt sie. Insbesondere, weil es in der Hönnestadt lange kein günstiges Damenmode-Geschäft gab, erhofft sich Elmira Joost eine breite Kundschaft. „Ich habe auch viele Sachen, die eher außergewöhnlich sind“, sagt die Mendenerin und zeigt auf einen quietschgelben Schnürschuh. „Ich kenne so einen Laden sonst in Menden nicht.“

>>>INFO: Die Öffnungszeiten sind: montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr.