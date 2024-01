Neustart in Menden: Salsa tanzen im Reha Vita

Menden Julian Bosawe aus Bergkamen startet in Menden mit dem „Latin Dance Concept“. Er gibt Salsa-Unterricht für Disziplinierte.

Was haben Brezel, Wischer und Schiebetür mit Tanzen zu tun? Es sind gängige Salsa-Figuren. Die Salsa ist ein lateinamerikanischer Tanz, der es in sich hat. Geschmeidig bewegen sich Tanzpaare zu lateinamerikanischer Musik über die Fläche und zeigen, dass sie Rhythmus im Blut haben. Für Laien sieht das schnell kompliziert aus, doch das muss es nicht sein.

Das weiß auch Julian Bosawe (40) aus Bergkamen. Er hat sich nebenberuflich selbstständig gemacht mit dem „Latin Dance Concept“ und unterrichtet die Salsa seit neustem in einem Raum der Physiotherapie-Praxis Reha Vital. Die Premiere feierte er mit ersten Teilnehmern Mitte Januar. „Es war richtig gut. Ich habe zwölf neue Anmeldungen plus meine Stammschüler.“

In Arbeitsatmosphäre miteinander trainieren

„Mein Ziel ist es, dass die Menschen an ihrer Körperwahrnehmung arbeiten und lernen, sich ästhetisch zu bewegen“, sagt Julian Bosawe, der sich das Tanzen und Unterrichten als Autodidakt vor Jahren beigebracht hat. Ausgebildeter Tanzlehrer ist er nicht, aber er habe die Fähigkeit Salsa zu unterrichten, sagt er. Jeden Sonntag bietet er für Interessierte Salsa-Einheiten an. Klassische Kurse, wie sie in Tanzschulen angeboten werden, seien es nicht. So will er sein Angebot bewusst nicht nennen.

Vielmehr gehe es bei ihm darum, in „einer Arbeitsatmosphäre zu trainieren“ und „individuell und ganzheitlich an den eigenen körperlichen und geistigen Fähigkeiten zu arbeiten“, sagt er. Bei ihm sollen seine Schüler nach eigenen Angaben nicht eine Vielzahl an Figuren lernen. Weniger sei mehr. Stattdessen sollen die Tänzerinnen und Tänzer das, was sie gelernt haben, wirklich beherrschen und diszipliniert an sich arbeiten. „Ich selektiere auch“, sagt er. Der Platz sei begrenzt, wer nicht regelmäßig zum Training erscheine, nehme anderen Engagierten unter Umständen einen Platz weg. Das möchte Julian Bosawe nicht. Er möchte lieber, dass sich seine Teilnehmer ein bestimmtes Verhalten aneignen und in einen „Flow“ kommen.

Julian Bosawe (vorne rechts) aus Bergkamen startet in Menden mit dem „Latin Dance Concept“. Er gibt Salsa-Unterricht für Disziplinierte. Foto: Julian Bosawe / WP

Zuvor in einer Hagener Tanzschule aktiv gewesen

Mehrere Jahre lang arbeitete der 40-Jährige, der chinesische Medizin und den Kampfsport Kung Fu gelernt hat, in einer Hagener Tanzschule als Salsa-Trainer. Als klar ist, dass die Tanzschule schließen muss, wollen Bosawe und einige seiner Schülerinnen und Schüler nicht einfach so aufhören. Eigentlich sei die Idee gewesen, dass sie sich gemeinsam zum Üben sonntags weiter treffen.

Ein Schüler, Reha-Vital-Praxisleiter Michael Kramer, stellt den Raum zur Verfügung. „Dass daraus dann so etwas Großes wird, hätte ich nicht gedacht“, sagt Julian Bosawe, der aktuell eine Umschulung zum Physiotherapeuten macht und nach dieser in der Mendener Praxis arbeiten möchte. Kung Fu, Physiotherapie, Tanz: All das gehöre für ihn zusammen und ergebe eine gute Symbiose. Ein Freund aus dem Kung Fu hatte ihn in die Welt des Tanzens eingeführt und die Liebe zur Salsa geweckt.

Verschiedene Schwierigkeitsgrade und Spezialisierungen möglich

„Tanz ist die Sprache der Kommunikation zwischen der inneren und der äußeren Welt“, sagt Julian Bosawe. Jeden Sonntag gibt es nun von 14 bis 18.30 Uhr verschiedene Angebote. Los geht es mit „Bodyisolation“. „Hier geht es darum, den Körper zu mobilisieren“, so der Tänzer. Auch Basics werden vermittelt - in „Partnerwork eins“. In „Partnerwork zwei“ gehe es fortgeschrittener voran. „Spinnung“ beschäftigt sich mit Drehungen und „Footwork, Handwork and Shines“ legt Wert auf die richtige Haltung Körperteile.

„Ich habe einen roten Faden“, sagt er. „Bei mir kann jeder jederzeit anfangen. Es kann also sein, dass drei Leute drei unterschiedliche Sachen machen.“ Er gehe auf die Paare individuell ein. Wer als Anfänger keinen Partner zur Seite habe, kann trotzdem kommen. Julian Bosawe versuche, stets Tanzpartner zu vermitteln. Zu Beginn sei es aber ohnehin unerheblich, ob es einen Frauen- oder Männerüberschuss gebe: Jeder lerne alle Schritte. „Ich habe selbst als Frau angefangen“, sagt Bosawe. Eine Frau lerne die Führung, ein Mann die klassischen Frauenschritte. Es gehe vor allem um den Spaß und das Gefühl.

Kontakt und Anmeldung unter 0177/8729051. Eine Schnupperstunde ist kostenlos. Leichte Schuhe mit glatter Sohle (oder Tanzschuhe) und bequeme Kleidung empfohlen.

