Niehaves eröffnet in Lendringsen weitere Filiale

Lendringsen. Neben der Rossmann-Filiale in Lendringsen öffnet am Samstag die Bäckerei Niehaves eine neue Filiale – coronabedingt aber noch nicht komplett.

Noch eine Neueröffnung am nächsten Samstag: Neben der neuen Rossmann -Filiale in Lendringsen eröffnet auch die Bäckerei Niehaves eine weitere Filiale.

Café bleibt noch geschlossen

„Ja, da öffnen wir am Samstag“, bestätigt Stefanie Esterhaus, Marketing-Fachfrau bei Niehaves, auf Nachfrage der Westfalenpost. Vom Lidl-Parkplatz aus gesehen, zieht die Niehaves-Filiale in den Neubau auf der linken Seite neben Rossmann (Zum Eisenwerk 9). In der Bäckerei wird sich außerdem ein Café befinden, erklärt Stefanie Esterhaus. Das bleibt allerdings coronabedingt erst mal für Kunden geschlossen. „Das ist alles im Moment etwas ungünstig durch den Lockdown light“, sagt Stefanie Esterhaus. „Wir hoffen, dass die Situation für alle bald wieder besser wird.“

Niehaves betreibt damit laut der Homepage des Unternehmens insgesamt 13 Bäckerei-Filialen in Menden.

Die neue Rossmann-Filiale eröffnet ebenfalls am Samstag, 21. November. Wie berichtet , betreibt Rossmann damit dann zwei Niederlassungen in Menden . Die Verkaufsfläche in Lendringsen ist mit 725 Quadratmeter um einiges größer als die in Menden.

