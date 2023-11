Noch eine Woche: „Lürbker Lichter“ verzaubern die Nacht

Lürbke 50 Anlaufstellen laden zum Staunen ein. Wegen der Diebstahlsgefahr müssen viele Installationen täglich neu aufgebaut werden.

Was für ein Auftakt für die „Lürbker Lichter“! Am Wochenende haben hunderte von Besuchern in Mendens kleinstem Ortsteil die einzigartige nächtliche Show bestaunt, die der Schützenverein St. Hubertus als Glanzlicht zum 75-jährigen Bestehen ins Werk gesetzt hat. Nicht einmal das usselige Wetter konnte diesen Erfolg schmälern. Denn wem es draußen zu nass und ungemütlich war, der sah sich das bunte Schauspiel entlang des Lürbker Kreuzweges kurzerhand aus dem warmen Auto heraus an.

Der Anlass: Die Lürbker Jungschützen lassen zum Jubiläum eine eindrucksvolle „75“ auf dem Festplatz erstrahlen. Foto: Michael Elbers / St. Hubertus Lürbke

„Mir haben Anwohner berichtet, dass sie abends noch nie so viele Wagen in der Lürbke gesehen haben“, strahlt Michael Elbers, einer der Organisatoren des Spektakels. Und ob als Fußgänger oder Autofahrer: Noch bis zum kommenden Sonntag, jeweils zwischen 17 und 22 Uhr, können alle Interessenten betrachten, was Mut und Fantasie schaffen, wenn engagierte Ehrenamtliche eine ungewöhnliche Idee umsetzen.

Das Hubertusheim der Lürbker Schützen war am Samstagabend Start und Ziel der Auftaktwanderung. Foto: Michael Elbers / St. Hubertus Lürbke

Die Motive sind dabei so vielfältig wie die Lürbke selbst. Einiges ist rund um das Hubertusheim zu sehen, das am Samstagabend schon Start- und Zielpunkt der öffentlichen Auftaktwanderung für gut und gerne 80 Besucherinnen und Besucher war. Sie erlebten am späten Abend einen Kreuzweg, wie ihn selbst viele Lürbker noch nie gesehen haben. Danach durften sich alle Wanderer vor dem Schützenheim stärken.

Der Meilerplatz als Lürbker Attraktion ist natürlich auch ein Teil der „Lichter“ geworden. Foto: Michael Elbers / Menden

Auf dem Festplatz, wo sonst das Schützenzelt steht, haben die Jungschützen eine eindrucksvolle „75“ aufgebaut. Der Meilerplatz, ohnehin eine der Attraktionen im Ortsbild, zählt so selbstverständlich auch zu den „Lichter“-Attraktionen wie die Eichen bei Reinhold Schulte an der Waldkapelle. Viele Privatleute beteiligen sich an dieser aufwendigen Aktion: So sind auf dem Bieberhof mehrere Installationen zu sehen, und das wunderschöne Weihnachtshaus von Helmut Kalt erstrahlt in warmen Farben dank der „Lürbker Lichter“ schon vor dem Advent. Auch Uli Ostermann hat seine legendäre Krippenlandschaft bereits am Wochenende eröffnet - ein weiteres Highlight der illuminierten Festwoche.

Wegen der Diebstahlsgefahr dürfen die Sachen nicht über Nacht stehenbleiben. Michael Elbers, Schützenbruderschaft St. Hubertus Lürbke

Wie viel Arbeit hinter diesen Attraktionen steckt, ahnen die Besucherinnen und Besucher indes nicht. Das gilt nicht nur für die Planung und den Aufbau: „Wir leisten uns hier ja keine Event-Agentur, sondern das sind wir selbst. Wir haben uns die Leuchten und die Versorgung vielfach ausleihen müssen“, berichtet Elbers. „Deshalb dürfen die Sachen wegen der Diebstahlsgefahr nicht über Nacht stehenbleiben.“ So müssen die Schützen und ihre Mitstreiter die Anlagen tatsächlich an jedem Abend der kommenden Woche nach 22 Uhr abbauen, verstauen und nachmittags wieder aufbauen.

Doch die Lürbke wäre nicht die Lürbke, wenn diese Arbeit irgendjemanden schrecken oder abhalten würde. Ganz im Gegenteil: An der Illuminierung haben sie derart Gefallen gefunden, dass sich die Kinder im Ortsteil in diesem Jahr ganz besonders auf den Nikolaus freuen können: Der soll nämlich am 6. Dezember bei ihnen zu Hause auf einem weihnachtlich bunt beleuchteten Trecker angerollt kommen. „Dafür“, schmunzelt Michael Elbers, „haben wir schon viele Anmeldungen bekommen.“

Das gibt‘s nur ein Mal, das kommt nicht wieder: Die „Lürbker Lichter“ sind auch ein Fest für Fotografen. Foto: Michael Elbers / St. Hubertus Lürbke

Mit den Lichtern im Advent geht in der Lürbke ein Jubiläumsjahr zu Ende, das sich wahrhaftig sehen lassen kann. Das reichte von der großen Karnevalsfeier und dem Kirchen-Kabarett über einen Riesen-Festzug und viele Extras zum Schützenfest samt dem Festbuch von Uli Ostermann bis hin zur erfolgreichen Schlagerparty, den „Lürbker Lichtern“ und dem rollenden Nikolaus.

Mit ihrem großen Einsatz dürften die Schützen zwei Dinge geschafft haben: eine tolle Werbung nach außen und noch mehr Zusammenhalt nach innen. Wenn das überhaupt noch geht.

