Notlagen und hohe Inflation: Brigitte Enzinger will helfen

Brigitte Enzinger malt im nunmehr zehnten Jahr Weihnachtskarten für den guten Zweck. Das Geld kommt dem Verein Mendener in Not zugute.

Menden Die Mendenerin Brigitte Enzinger startet in diesem Jahr zum zehnten Mal ihre Benefizaktion, um in Not geratenen Menschen zu helfen.

Die wirtschaftliche Situation wird für viele Mendenerinnen und Mendener immer schwieriger. Wie berichtet ist die Not in vielen Haushalten groß, so dass der Verein Mendener in Not kürzlich erneut ein trauriges Rekordjahr verkünden musste. Die Ausgaben des Vereins, der sich um unverschuldet in Not geratene Hönnestädter kümmert, steigen von Jahr zu Jahr. Deshalb steht es für die Mendenerin Brigitte Enzinger außer Frage, dass sie den Verein erneut mit ihrer künstlerischen Aktion finanziell unterstützen wird.

Aktion in diesem Jahr zum zehnten Mal

Seit vielen Jahren malt Brigitte Enzinger Postkarten. Kopien der Karten liegen in der Adventszeit in verschiedenen Mendener Geschäften aus und können dort gegen eine Spende mitgenommen werden. Den Erlös spendet Brigitte Enzinger jedes Jahr an Mendener in Not. Im vergangenen Jahr sind auf diese Weise fast tausend Euro zusammengekommen.

Wertvoller Beitrag zur Hilfe

Brigitte Enzingers Aktion jährt sich in diesem Jahr zum zehnten Mal. „Nicht nur die Energiepreise oder die Inflation treiben manche Menschen an den Rand des Existenzminimums, auch so manches persönliche Schicksal führt dazu, dass mancher Bürger auf finanzielle Hilfe angewiesen ist“, sagt Brigitte Enzinger. „Aus diesem Grund möchte ich mit Hilfe der vielen treuen und auch neuen Spender den Verein Mendener in Not unterstützen.“ Vielen Kindern und älteren Menschen konnte der Verein bisher helfen, erklärt Brigitte Enzinger: „In all den vergangenen Jahren habe ich mich gefreut, mit ihren Spenden einen Beitrag zur Hilfe leisten zu können.“

Hier liegen die Weihnachtskarten aus

Brigitte Enzingers Weihnachtskarten liegen an den folgenden Stellen aus: Lahrfeld Apotheke, Metzgerei Hillebrand in Lendringsen und Menden sowie bei Birgit Vogel Blumeneck in Lendringsen. Darüber hinaus liegen die Weihnachtskarten nach der Messe in der St.-Paulus-Kirche beim Fair Kauf aus.

