Nur kurz weggeschaut: Taschendieb beklaut Seniorin in Menden

Menden In einem Geschäft in Menden hat ein Dieb die Handtasche einer Seniorin geklaut. Die Frau hatte sich nur kurz von ihrem Rollator abgewendet.

In einem Geschäft an der Hauptstraße in Menden wurde am Dienstagnachmittag (16. Januar) gegen 15.40 Uhr eine 77-jährige Frau bestohlen.

Die Seniorin berichtete der Polizei später, dass sie sich kurz von ihrem Rollator abgewendet habe, auf der ihre Handtasche lag. Als sie zurückblickte, war die Tasche weg und auch diverse andere Dinge, darunter Ausweise, Bargeld, Führerschein, Versicherungs-, Bank- und Kundenkarten, Schlüssel und Mobiltelefon.

Polizei appelliert: Wertsachen möglichst dicht am Körper aufbewahren

Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper verwahrt und keine PIN mit im Portemonnaie gesteckt werden.

