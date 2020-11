„Es war kein Großkonzern und kein DAX-Unternehmen, das zuerst Sonderzahlungen an Arbeitnehmer für besondere Leistungen in der Corona-Krise gezahlt hat, sondern der deutsche Mittelständler OBO Bettermann.“ Erkennbar stolz meldet das Unternehmen mit Sitz in Hüingsen jetzt die Auszahlung der Prämie. In Deutschland können Unternehmen aller Branchen ihre Beschäftigten seit diesem Jahr mit einer Corona-Prämie belohnen, die bis 1500 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei bleibt.

Bei OBO gab es nach Unternehmensangaben bereits im Juli einen 50-Euro-Gutschein je Mitarbeiterin und Mitarbeiter – und zwar für die OBO-Restaurants „Le Marron“ in Menden und „JU 52“ am Flugplatz Arnsberg-Menden. Im September folgte dann die Ankündigung, mit der November-Abrechnung jeweils 1450 Euro an alle Beschäftigten auszuzahlen.

Dank für verantwortungsvollen Umgang mit der Pandemie

Erst Ende Mai hatte der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages die Abgabenfreiheit der Zahlung klargestellt. OBO-Chef Ulrich Bettermann hat die Prämienidee nun umgesetzt, und das, wie er berichtet, „als erster Unternehmer“. Er wolle damit allen Beschäftigten für ihren verantwortungsvollen Umgang mit der Corona-Pandemie danken. „So war es möglich, dass wir in unserem Familienkonzern nur wenige Infizierte hatten.“

Wichtig sei es ihm auch, all jenen ein aufmunterndes Signal zu senden, die in häusliche Quarantäne gehen mussten, wenn sie im privaten oder im sportlichen Umfeld betroffen waren. Für alle OBO-Mitarbeiter sei es „selbstverständlich gewesen, sichere Testergebnisse abzuwarten und die Kolleginnen und Kollegen nicht zu gefährden“.