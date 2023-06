Oesbern feiert in diesem Jahr drei Tage Zeltschützenfest

Oesbern. In Oesbern steht in diesem Jahr ein besonderes Schützenfest in neuer Location an. Weil die Halle abgerissen wurde, wird Zeltschützenfest gefeiert

Die Schützenbruderschaft St. Michael Oesbern freut sich auf ihr anstehendes Schützenfest-Wochenende vom 1. bis 3. Juli 2023. Erstmals beheimatet nicht die Mehrzweckhalle das Oesberner Hochfest, da diese nun bis auf den letzten Stein abgerissen worden ist. Stattdessen richtet die Schützenbruderschaft in diesem Jahr ein Zeltschützenfest nur einige Meter entfernt auf dem hinter der St.-Aloysius-Kirche liegenden Festplatz an der Ecke Bergheck und Lohsiepen in Oesbern aus.

Samstag, 1. Juli

Der Startschuss fällt am Samstag, 1. Juli, um 16 Uhr, wenn zum Abholen des Obersts Thomas Ulferts und Einbringen der Fahne angetreten wird. Anschließend findet um 18.30 Uhr das Festhochamt in der St.-Aloysius-Kirche mit anschließender Totenehrung statt. Die Schützenbruderschaft freut sich darauf, ab 20 Uhr zur Tanzmusik der Mammuts, welche seit Jahren für eine tolle Stimmung sorgen, ihre Gastvereine und alle Schützenfestbegeisterten am Festplatz begrüßen zu dürfen und das Zeltschützenfest bis in die Morgenstunden mit ihrem Schützenkönigspaar Sabrina Weingarten und Kevin Mahmoud feiern zu können.

Sonntag, 2. Juli

Am Sonntag, 2. Juli, um 10 Uhr öffnet das Schützenzelt erneut seine Türen für das beliebte Frühschoppenkonzert, welches durch den Musikverein Balve musikalisch begleitet wird. Neben den Ehrungen für langjährige und verdiente Mitglieder und Offiziere darf der Verein in diesem Jahr folgende Jubelkönigspaare hochleben lassen: Andreas und Alexandra Thöle mit ihrer Königswürde vor 10 Jahren, Martin Wächter und Sonja Hempelmann mit ihrer Regentschaft vor 25 Jahren, vor 40 Jahren jubelten Hubert und Gerda Fischer und vor ganzen 50 Jahren haben Franz Josef Dolle und Gisela Hempelmann über das Mendener Schützendorf Oesbern regieren dürfen.

Im Anschluss daran startet um 15 Uhr der große Festzug durch Oesbern, bei welchem das Königspaar Kevin Mahmoud und Sabrina Weingarten samt seinem Hofstaat abgeholt wird. Gegen 16.15 Uhr findet an der Kirche die Parade statt. Der weitere Verlauf des Sonntags lädt zum Kindertanz und anschließend zum Königstanz für einen ausgelassenen letzten Abend der amtierenden Würdenträger ein.

Montag, 3. Juli

Nach dem Schützenfrühstück am Montag, 3. Juli, in Ober- und Niederoesbern beginnt das Jungschützenkönigsschießen um 11.30 Uhr, um das amtierende Jungschützenkönigspaar Anna Krefeld und Fabio Plümper durch einen würdigen Nachfolger zu ersetzen. Das Vogelschießen zur Ermittlung des neuen Schützenkönigspaares wird im Anschluss ausgerichtet. Erfolg in den vorherigen Programmpunkten vorausgesetzt, begrüßt der Festplatz ab ca. 18 Uhr die neuen Würdenträger der Schützenbruderschaft St. Michael Oesbern zur Proklamation und zu Gratulationen. Diese werden zum Ausklang des Schützenfestwochenendes mit offenem Ende gebührend gefeiert.

