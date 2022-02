Barbara Fischer aus Menden Schwitten schaut an jedem Morgen auf ihr Handy – und hat doch Angst davor: Sie hält Kontakt zu ihrer Freundin Natascha in Kiew, wo jetzt Krieg herrscht.

Krieg in der Ukraine Ohnmacht in Schwitten: Angst um die Freundin in Kiew

Menden/Kiew. Stimme aus dem Krieg: Barbara Fischers Freundin Natascha berichtet über WhatsApp ihre Erlebnisse aus der Frontstadt. Von Angst und Ohnmacht.

Bevor Barbara Fischer morgens in Schwitten auf ihr Handy schaut, muss sie erstmal tief durchatmen: Hat sich Natascha wieder aus Kiew gemeldet? Und falls ja: Geht es Natascha und ihrer kleinen Familie inmitten des tobenden Krieges noch gut, haben sie die Nacht im Kiewer Stadtteil Projesina am Dnjepr unbeschadet überstanden? „Ich traue mich kaum noch das Handy einzuschalten“, sagt Barbara Fischer, zu groß sei ihre Angst vor Schreckensnachrichten. Im Nebenhaus von Nataschas Familie hat am Freitag eine Granate eingeschlagen.

Jahrzehntelange Freundschaft entstand nach Tschernobyl-Katastrophe

Mit Natascha verbindet die Fischers aus Schwitten eine jahrzehntelange Freundschaft, die ihren Ausgang allerdings ebenfalls in einer Katastrophe nahm: der Explosion des Atomkraftwerks Tschernobyl im Jahr 1986. Viele Mendenerinnen und Mendener erinnern sich noch an die folgenden Jahre der Tschernobyl-Hilfe, die erkrankte Kinder aus den verstrahlten Gebieten rund um den Unglücksreaktor herholte, zur Erholung in der Hönnestadt in den Ferien.

Die Fischers halfen unterdessen bei einer parallel laufenden Hilfsaktion, für die sich der Mendener Busunternehmer Josef Reusch seit 1992 engagierte: dem Verein „Freunde der Ukraine“, unter ihnen auch die „Freunde von Pripjat“ – benannt nach der heute immer noch stark verstrahlten Geisterstadt unmittelbar am Reaktor. Dieser Verein mit Sitz in Dorlar organisierte Hilfstransporte in die Region und brachte Kinder zur Erholung mit, auch ins Sauerland. Der mittlerweile verstorbene Josef Reusch stellte damals die Busse, nahm sogar ein Pflegekind in seine Familie auf. Einer seiner Fahrer war – Michael Fischer.

Nach Hilfstransporten für Kinderheim immer bei der Gastfamilie übernachtet

„Wir haben damals bei Kaufland Lebensmittelspenden gesammelt, haben Kleidung und Medikamente besorgt und einmal sogar eine komplette Zahnarztpraxis“, erinnert sich Barbara Fischer heute. Die Frauengemeinschaft Schwitten habe sie sehr unterstützt. Sie selbst sei ab 1996 mit in die Ukraine gefahren. „Die Armut dort war noch groß: Das kirchliche Kinderheim, das wir damals unterstützten, hatte nur ein Plumpsklo, das hundert Meter weg lag vom Gebäude und das die Kinder auch im eisigen Winter benutzen mussten.“ Für diese Kinder und das Heim habe sich der Verein besonders eingesetzt, und man sei überall freundlich aufgenommen worden. „Weil wir karitative Hilfstransporte waren, hatten wir zum Beispiel nie ein Problem an der Grenze“, berichtet Barbara Fischer.

Übernachtet haben die Fischers in Kiew stets bei der Familie der damals blutjungen Natascha, und mit jedem Besuch wuchs die Freundschaft. „Wir kennen uns so lange und haben so einen lieben Kontakt über all die Zeit.“ Doch Nataschas Mutter starb vor fünf Jahren an Krebs, der Vater erst kürzlich an Corona. „Jetzt sind Natascha und ihre Schwester mit ihren Familien allein mitten in diesem Krieg. Die Schwester hat sogar ein Erdloch gegraben, um sich bei Beschuss darin verkriechen zu können“, schildert die Schwittenerin.

Gefühl der Ohnmacht, den Freunden jetzt kaum noch helfen zu können

Natascha, deren Nachname aus Sicherheitsgründen nicht genant werden soll, hält mit ihrem Handy auch die Flucht aus der Stadt am ersten Kriegstag fest: „Liebe Barbara, vor der Rakete kann man nirgendwo hinlaufen. Wir bleiben in Kiew“, schreibt sie ihrer Freundin nach Menden. Foto: Fischer/Privat

Zu schaffen mache ihr neben der Angst auch die Ohnmacht. Denn diesmal können sie den bedrohten Freunden kaum helfen. „Immerhin haben wir es gerade zum ersten Mal geschafft, über den Zahlungsdienst Western Union etwas Geld zu überweisen. Es ist ja Monatsende, und Rücklagen gibt es nicht.“ Natascha betreut ein autistisches Kind, ihr Mann ist Handelsvertreter. Da kommen keine Reichtümer zusammen, und mit dem Ausbruch des Krieges geht in Kiew ohnehin kaum noch etwas: „Viele Regale sind längst leer, das hat sie auch fotografiert.“

Natascha hat auch Videos von Panzern aufgenommen, die unter ihrem Fenster über die Hauptstraße rollten. Und von den Riesenstaus derjenigen, die sich am ersten Kriegstag auf den Weg aus der Stadt machten. An Arbeit sei in der Frontstadt nicht zu denken, dazu kommt die strikte Ausgangssperre.

Friedensdemo vor dem Alten Rathaus in Menden: „Wohltuend“

Laut Polizei waren am Samstagmittag rund 300 Teilnehmer bei der Friedens-Demo in Menden vor dem Alten Rathaus. Foto: Andreas Dunker

Die WhatsApp-Nachrichten zwischen Schwitten und Kiew werden per Google-Übersetzer aus dem Kyrillischen übersetzt und umgekehrt. „Sonst ginge das gar nicht.“ So hat Barbara Fischer auch erfahren, dass das Geld aus Menden tatsächlich auf Nataschas Konto gelandet ist. Nach fünf Tagen. Den damit überhaupt erst möglichen Einkauf am Montagmorgen im Supermarkt beschreibt Natascha aus Kiew so: „Es gab gerade einen Luftangriff, alle Leute sind im Laden auf den Boden gefallen. Sehr gruselig.“ So empfindet es auch Barbara Fischer. „Für mich war es deshalb unglaublich wohltuend, die Mendener Friedensdemo am Samstag vor dem Alten Rathaus mitzumachen“, erzählt sie. Dabei habe sie das Gefühl der Ohnmacht zumindest ein bisschen verloren – und auch ihrer Wut auf Putin Luft machen können. Es habe ihr gutgetan zu sehen, dass das Schicksal der Ukraine auch in Menden niemanden kalt lässt.

Riesen-Respekt vor Mut und Zuversicht der Ukrainer im Kriegsgebiet

Vorwürfe macht sich die Mendenerin indes auch: „Warum haben wir kurz vor Kriegsausbruch nicht noch stärker darauf gedrängt, dass sie ausreisen?“ Doch anfangs war Natascha noch guten Mutes, dass „es“ nicht passiert. Und danach war rasch klar, dass ihr Mann und ihr 19-jähriger Sohn nicht mit ihr hätten flüchten dürfen. „Liebe Barbara, vor der Rakete kann man nirgendwo hinlaufen. Wir bleiben in Kiew“, schrieb die heute 40-Jährige dazu noch letzte Woche nach Schwitten. „Vor diesem unglaublichen Mut und der Zuversicht der Ukrainer habe ich einen Riesen-Respekt“, sagt Barbara Fischer dazu.

Überweisung mit US-Anbieter Trotz der Einschränkungen im Zahlungsverkehr hat Barbara Fischers Überweisung auf Nataschas Konto in Kiew funktioniert – via Western Union. Dies ist ein US-Anbieter von Auslandsüberweisungen. Er bietet die Möglichkeit Geld zu transferieren, Rechnungen zu bezahlen und Zahlungsanweisungen zu erwerben. Dieser Transfer wird laut Wikipedia vielfach von Arbeitsmigranten genutzt, um Geld an Angehörige in den Herkunftsländern zu schicken.

Dann gibt es noch eine Episode, das wohl nur Tierfreunde verstehen: „Nachdem die Familie die erste Nacht im Bunker verbracht hatte und in die Wohnung zurückkehrte, hatten ihr Hund und ihre Katze in ihrer Panik vor der Knallerei die Wohnung regelrecht verwüstet. Seitdem bleiben sie in der Wohnung, auch wenn Alarm gegeben wird, um die Tiere nicht allein zu lassen.“

Flucht aus Kiew jetzt kaum noch möglich: „Wir sitzen still“

Eine Flucht aus der Stadt sei inzwischen ohnehin so gut wie unmöglich geworden: „Die ganze Stadt ist in Checkpoints. Aber wir glauben, dass alles gut wird“, schreibt Natascha. Ihren Optimismus lässt sie sich offenbar trotz all dem Leid nicht nehmen: „Ja, die europäischen Staaten leisten ernsthafte Unterstützung. Wir haben einen sehr entschlossenen Präsidenten. Er wird uns und die Ukraine beschützen. Wir werden siegen.“ Mit Handarbeiten lenke sie sich ab: „Damit ich keine Angst habe, hole ich Garn und Stricknadeln und stricke etwas Schönes.“

Dennoch: Die Sorge in Schwitten um die Freunde in der umkämpften ukrainischen Hauptstadt bleibt riesengroß. Immer wieder fragt Barbara Fischer nach, ob ihre Lieben in Kiew in Sicherheit sind.

Eine Antwort von Natascha lautet: „Ja, wir sind alle zu Hause. Vorhänge geschlossen. Wir sitzen still.“