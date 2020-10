Ein paar Klicks – und schon ist selbst die glücklichste Ehe geschieden. Die Mendener Rechtsanwältin Miriam Vietzke betreibt ein Online-Portal für Scheidungen. Sie wirbt für das Scheidungsportal24.de mit einem schnellen Scheidungserfolg. Ihre Geschäftsidee könnte der 39-Jährigen sogar einen Preis einbringen. Nur die Antwort auf die Frage nach der eigenen Ehe überrascht.

„Es ist wie bei einem Bestatter. Das ist ein Beruf, um den man sich nicht unbedingt reißt. Aber einer muss es ja machen“, sagt Miriam Vietzke. Die Mendenerin hatte sich als junge Anwältin auf Familienrecht spezialisiert und durchaus Gefallen an den emotionalen Fällen gefunden. Sie profitiert zugleich von der Anwaltspflicht bei Scheidungen.

Anwältin wirbt mit extrem schnellen Abläufen bei der Scheidung

Auf ihrem Scheidungsportal geht es alles andere als emotional zu. Die Kunden geben fast wie in einem Online-Kaufhaus ihre Daten ein. Nach ein paar Klicks und der Kostenberechnung für das Verfahren landen die Daten in der Kanzlei an der Märkischen Straße. Vietzke beantragt dann die Scheidung beim zuständigen Gericht. „Die meisten Briefe gehen noch am selben Tag wieder raus“, erklärt Vietzke. „Das einzig Zeitaufwändige ist der Rentenausgleich.“ Die Daten zur Altersversorgung werden vom Gericht abgefragt. Vietzke vermittelt dann noch mit den Mandanten.

„Ich feile seit sieben Jahren daran, die Abläufe zu optimieren“, sagt Vietzke, die im Jahr 2013 das Scheidungsportal24.de (externer Link!) gründete. Sie macht klar, dass viele Bereiche der Kanzlei den Fokus auf Technik legen. „Das ist für uns auch ein enormer Aufwand, auch was unsere Kosten angeht.“ Vietzke hat mittlerweile zwei Fachangestellte, beides Frauen.

Die meisten Mandanten hat die 39-Jährige noch nie gesehen

Die Mehrausgaben in diesem Bereich glichen im Ergebnis auch den vergleichsweise geringeren Aufwand bei den einzelnen Fällen aus. Zu den Kunden zählt Vietzke vor allem die einfachen Schicksale. „Das geht nur über uns, wenn alles einvernehmlich läuft.“ Sprich: Die Partner müssen sich einig sein, dass das Trennungsjahr abgelaufen ist. Es darf keinen Streit mehr um Versorgungsansprüche und Kinder geben.

„Die meisten meiner Mandanten habe ich noch nie gesehen“, sagt Vietzke. Sie habe selbst gestaunt, dass die Nachfrage bei Gehbehinderten groß sei. Manche nutzen die Kontaktaufnahme per Video. Es gebe auch Taubstumme, die den schriftlichen Weg schätzen oder sich digital durch eine Hilfsperson begleiten lassen. „Es ist auch dank Corona immer mehr geworden.“

Miriam Vietzke ist für einen Preis nominiert – Frauen für Technikideen ausgezeichnet

Die 39-Jährige ist aktuell für einen Preis nominiert. Der „European Women of Legal Tech Award 2020“ soll Beiträge von Frauen würdigen, die sich um die Digitalisierung juristischer Arbeitsprozesse verdient gemacht haben. Miriam Vietzke betont, dass sie sich im Klaren darüber sei, dass sie nicht alleine unterwegs ist. „Wir haben da keinen Riesenvorsprung.“ Die Konkurrenz sei riesig. „Das ist ein enormer Aufwand, dort mitzuhalten. Man muss sich nicht nur etablieren, sondern auch halten.“ Hier geht’s zur Abstimmung beim Wettbewerb (externer Link!).

Miriam Vietzke droht selbst aktuell übrigens keine Scheidung. Bei der Frage nach der eigenen Ehe muss sie passen: „Ich bin selbst nicht verheiratet.“ Die Frage höre sie aber häufiger, zumal es im persönlichen Umfeld gar keinen Anlass gegeben habe, sagt sie und schmunzelt: „Ich habe selbst eine super-intakte Familie.“

