Online-Voting: Ein „Kracher des Jahres“ aus Menden?

Märkischer Kreis. Die Südwestfalenagentur sucht den „Kracher des Jahres“. Mit dabei sind auch zwei Mendener Unternehmen. Wie man abstimmen kann.

Zum zweiten Mal nach 2021 kürt die Südwestfalen Agentur zusammen mit den regionalen Kammern, Arbeitgeberverbänden und Wirtschaftsförderungen den „Kracher des Jahres“. Zur Auswahl stehen dabei auch Produkte von Mendener Unternehmen.

Eco Schulte und OBO Bettermann in Auswahl

Beim „Kracher des Jahres“ der Südwestfalenagentur geht’s um die Stärke und Innovationskraft der heimischen Wirtschaft – mitsamt außergewöhnlichen Produkten. „Die tollen Beiträge zeigen einmal mehr, wie viel Fortschritt, Kreativität und Ideenreichtum ihren Ursprung in dieser Region haben und teils sogar weltweit zum Einsatz kommen“, erklärt Marie Ting, Leiterin des Regionalmarketings der Südwestfalen Agentur. „Auch kleinere Firmen oder traditionelle Handwerksbetriebe haben echte ‘Highlights’ vorgestellt. Die Wahl fällt da wirklich schwer.“

Mit OBO Bettermann und Eco Schulte sind in der Auswahl für den Märkischen Kreis auch zwei Mendener Unternehmen vertreten. In beiden Fällen steht die Nachhaltigkeit im Fokus. Bei Eco Schulte werden aus zerkleinerten Muscheln und Plastikflaschen umweltfreundliche Türgriffe gefertigt. Bei OBO setzt man sich für nachhaltig und mit Grünstrom produzierte Unterputz- und Hohlwanddosen ein.

Die Abstimmung zum „Kracher des Jahres“ läuft derzeit. In kurzen Videos hat jedes der zwölf Unternehmen aus dem Märkischen Kreis seinen „Kracher“ vorgestellt, hochgeladen auf dem YouTube-Kanal „Südwestfalen - Alles Echt“. Für den Lieblings-Kracher kann man unter www.jetzt-zusammenstehen.de/kracher abstimmen. Auch die teilnehmenden Unternehmen haben die Möglichkeit, ihr Produktvideo über eigene Kanäle zu teilen und Unterstützung zu mobilisieren.

Fünf Kreissieger und ein Gesamtsieger

Die abgegebenen Online-Stimmen fließen mit 50 Prozent in die Gesamtbewertung ein; eine Jury mit Vertretern der beteiligten Wirtschaftsinstitutionen steuert die anderen 50 Prozent bei. Am 23. August steht dann fest, welches Unternehmen aus den fünf südwestfälischen Kreisen der jeweilige Kracher-Kreissieger ist. Um den Gesamtgewinner zu ermitteln, haben sich die Initiatoren in diesem Jahr etwas Besonderes überlegt: Beim Südwestfalen Festival am 31. August auf dem Campus Buschhütten in Kreuztal wird das Publikum live vor Ort entscheiden, wer auf der Kracher-Siegertreppe ganz oben steht.

Infos zu den Videos und zur Abstimmung unter www.jetzt-zusammenstehen.de/kracher.

