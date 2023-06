Open-Air-Kino in Fröndenberger Freibad

Fröndenberg. Kino – umsonst und draußen. Das gibt es in Fröndenberg jetzt schon zum 15. Mal. Möglich machen es die Filmschauplätze NRW.

Decken und Klappstühle haben in Fröndenberg jetzt wieder Hochkonjunktur – und das aus gutem Grund: Schon zum 15. Mal gibt es in der Ruhrstadt ein Open-Air-Kino. Möglich macht das die Film- und Medienstiftung NRW mit ihrer Reihe „Filmschauplätze NRW“. Das Konzept: Menschen kommen mit eigener Sitzgelegenheit an einen besonderen Ort und schauen unter freiem Himmel einen Film an, der vielleicht noch nicht so bekannt ist. Und: Das Ganze kostet keinen Eintritt.

Seit 25 Jahren gibt es die „Filmschauplätze NRW“ nun, zum 15. Mal ist Fröndenberg dabei. „Wir wechseln die Veranstaltungsorte immer wieder“, erklärt Hubert Sallamon vom Fröndenberger Stadtmarketing. Im vergangenen Jahr war das Forum der Veranstaltungsort, diesmal wird das Flair noch ein bisschen sommerlicher. Auf der Liegewiese im Löhnbad beginnt am Freitag, 30. Juni, mit dem Einbruch der Dunkelheit gegen 21.30 Uhr die Vorführung des Films „Der Hochzeitsschneider von Athen“.

Ein Stück Hellas in Fröndenberg

„Der Hochzeitsschneider von Athen“ kam im August 2021 in die deutschen Kinos, Regie führt Sonia Liza Kentermann. Zum Inhalt: Schneider zu sein hat in Nikos (Dimitris Imellos) Familie eine lange Tradition. Stets ist der Grieche perfekt und stilvoll gekleidet, schließlich ist gut geschnittene Kleidung seine beste Werbung. Doch er muss feststellen, dass nur noch wenige Menschen darauf Wert legen, einen Schneider zu engagieren. Nun hat Nikos ein Problem: Das Geschäft der Familie steckt tief in den roten Zahlen und er muss überlegen, wie er sich und sein Geschäft über Wasser halten kann. Kurzerhand zimmert er einen fahrbaren Stand zusammen und sichert sich einen Platz auf dem Markt, um von nun an Brautkleider zu schneidern, was sich als sehr rentables Geschäft herausstellt. Wo das Atelier sonst stets aufgeräumt war, türmen sich nun farbenfrohe Stoffe aus Tüll, Pailetten, Spitze und Satin. Hilfe erhält er von der attraktiven aber bereits verheirateten Nachbarin Olga (Tamila Koulieva). Sie werden zu einem unschlagbaren Team und es dauert nicht lange, bis sich Nikos in sie verliebt...

„Mit Campingstühlen und Picknickdecke ausgerüstet, am Abend des 30. Juni in das Löhnbad zu ziehen, war nach den Überschwemmungen im Mai nicht selbstverständlich. Ein großer Dank gebührt den Stadtwerken Fröndenberg-Wickede und ihrer Mannschaft, die sich alle Mühe gegeben haben, das Bad so schnell wieder betriebsbereit zu machen,“ freut sich Bürgermeisterin Sabina Müller, dass der Starkregen die Planungen nicht gekippt hat.

Schon vor der Filmvorführung beginnt um 19 Uhr ein Rahmenprogramm, das Spektakuläres verspricht: Es wird einen kleinen „Splashdiving-Contest“ vom Drei-Meter-Brett geben, an dem Interessierte nach Anmeldung teilnehmen können. Anmeldekarten und ein „Springlexikon“ werden am Veranstaltungstag ausliegen. Denn es geht darum, Figuren mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden sauber ins Wasser zu bringen. „Im Rahmenprogramm wollen wir die Vorzüge des Bades präsentieren und laden zum Mitmachen ein“, sagt Alexander Loipfinger, Geschäftsführer der Stadtwerke Fröndenberg-Wickede.

Stetig wachsendes und treues Publikum

Für das leibliche Wohl ist am Abend wieder bestens gesorgt. Fröndenberg ist eine von 20 Filmschauplätzen in diesem Jahr. Die Reihe zieht ein treues und stetig wachsendes Publikum an. Die Filmstiftung fördert sowohl Regisseure aber auch Produktionen in NRW. Sie versteht sich dabei als eine regionale Anlaufstelle und Beratungsinstanz für in- und ausländische Produktionsfirmen aus der gesamten audiovisuellen Branche, um kostenlos und unbürokratisch Informationen über Drehorte, Studios sowie im Land ansässige Dienstleister und Filmschaffende zu vermitteln. So wird es vor Beginn des Hauptfilms auch einen „Vor-Film“ geben, der durch die Film- und Medienstiftung NRW gefördert wurde.

Termin und Kontakt Die Filmschauplätze NRW machen am Freitag, 30. Juni, Station in Fröndenberg. Veranstaltungsort ist das Freibad „Löhnbad“, Im Wiesengrund. Das Rahmenprogramm beginnt um 19 Uhr, der Filmstart erfolgt nach Einbruch der Dunkelheit gegen 21.30 Uhr. Eintritt frei. Veranstalter ist die Stadt Fröndenberg mit dem Stadtmarketing, Bahnhofstraße 2, Tel. 02373/976147 www.tourismus-froendenberg.de. Weitere Informationen zu allen Veranstaltungsorten erhalten Interessierte unter www.filmschauplaetze.de im Internet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden