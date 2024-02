Menden Anreise lohnt nicht mehr: Zum Kostümball ist das Karnevalszelt der MKG „Kornblumenblau“ am Samstag schon gegen 16.30 Uhr ausverkauft.

Wieder melden die Mendener Karnevalisten am Samstag großen Andrang: Zum Kostümball der Session 2024 in Menden ist das Karnevalszelt der MKG „Kornblumenblau“ am Samstag schon gegen 16.30 Uhr ausverkauft. Polizei und Ordnungsamt bitten ab sofort von weiteren Anreisen abzusehen. „Es ist absehbar, dass das Zelt mit den Menschen, die jetzt noch draußen stehen, rappelvoll sein wird, und dann dürfen wir niemanden mehr hereinlassen“, erklärt die Mendener Ordnungsamtsleiterin Manuela Schmidt. Die MK-Polizei meldet unterdessen, dass sie mit starken Kräften vor Ort ist. Alle Tickets für die Abendveranstaltung sind inzwischen an die aktuell Wartenden am Zelt verkauft worden. Der Einlass soll ab 18 Uhr beginnen.

Neues Sicherheitskonzept rund ums Zelt greift bisher

Manuela Schmidt zeigt sich indes mit den bisherigen Abläufen rund um das große Zelt vor dem Mendener Rathaus zufrieden. Die Lage sei nicht vergleichbar mit dem Stand der Dinge vor einem Jahr. Damals machten das enorme Gedränge sowie angebliche Übergriffe und Handgemenge vor dem Zelt bundesweit Schlagzeilen. Die Karnevalisten, die Polizei und das Ordnungsamt entwarfen darauf ein verändertes Sicherheitskonzept mit neuen Verhaltensregeln auch für das Publikum. Dies, so Schmidt, habe bisher gegriffen.

Mehr zum Thema

Bahnhofstraße aus Sicherheitsgründen gesperrt

So ist die Mendener Bahnhofstraße aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt. Der Teil der Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt wird für den Zugangs-/Wartebereich genutzt. Dieser Bereich ist laut MKG in fünf Abschnitte unterteilt, „in welchen sich immer nur eine begrenzte Anzahl von Gästen aufhalten darf, um das Schieben und Drängeln deutlich zu minimieren, beziehungsweise auszuschließen“, sagt Ralf-Werner Hörchner, Pressewart der MKG. Der deutlich größere Teil der Bahnhofstraße ist für Rettungsfahrzeuge und Fußgänger frei zugänglich. Direkt an den Zugangs-/Wartebereich angrenzend befindet sich noch ein Gang, in dem sich Toiletten befinden.

Diese Art des Einlasses ist an allen Veranstaltungstagen, auch am Tulpensonntag, an Rosenmontag und Veilchendienstag zu nutzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden