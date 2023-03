Ortsverein Menden: Mirko Kruschinski bleibt an SPD-Spitze

Menden. Mirko Kruschinski steht weiterhin als Vorsitzender an der Spitze des SPD-Ortsvereins Menden. Aber nicht nur er wurde in seinem Amt bestätigt.

Die Genossinnen und Genossen des SPD Ortsvereins Menden trafen sich jetzt zur Jahreshauptversammlung nebst Wahlen des Vorstandes. Mirko Kruschinski wurde erneut zum Vorsitzenden gewählt und mit 100 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt.

Ihm zur Seite stehen weiterhin seine Stellvertreterinnen Bianca Günnewicht-Voß und Julia Prowe ebenfalls mit 100 Prozent der Stimmen. Peter Heimbecher übernimmt weiterhin die Kassenführung. Ingo Günnewicht ist der Schriftführer. Den Vorstand komplettieren die Beisitzerinnen und Beisitzer Daniel Cordes, Nicole Kruschinski, Vassilios Karamousanlis, Markus Schröer, Nela Kruschinski und Manuel Westermann. Sie alle wurden ebenso mit 100 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt. Im erweiterten Vorstand wurden Friedrich Lammert, Peter Planert und Tobias Päschel neu aufgenommen. +++ Lesen Sie auch: Mirko Kruschinski neuer SPD-Chef in Menden +++

Neugründung einer Juso-AG in Aussicht

Der Ortsvereinsvorstand trat in großen Teilen in der gleichen Konstellation wie vor zwei Jahren an und „so wurde die gute Arbeit des Vorstandes durch das eindeutige Ergebnis honoriert“, heißt es in einer Mitteilung des SPD-Ortsvereins. Allen Unkenrufen von außen zum Trotz hätten im vergangenen Jahr mehr neue Mitglieder begrüßt werden können als die Partei verlassen haben. Viele (Neu-) Mitglieder brennten auf Mitarbeit und so „waren sich auch die anwesenden Jusos schnell sicher, dass man sich kurzfristig für die Neugründung einer Juso AG treffen wird“, heißt es weiter.

Für ihre langjährige Mitgliedschaft wurden Manfred Schäfer (50 Jahre) und Peter Heimbecher (40 Jahre) geehrt. Neben den formellen Punkten gab es auch reichlich Gelegenheit für den Austausch über aktuelle politische Themen und einen Ausblick auf die politische Arbeit hier vor Ort.

Die SPD-BundestagsabgeordneteBettina Lugk diskutierte eifrig mit und gab Einblicke in ihre politische Arbeit. Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung ging der gesellige Gedankenaustausch noch lange weiter.

