Oscar-Reihe Menden: Diese Filme werden im Corso-Kino gezeigt

Menden. 155 Bürgerinnen und Bürger haben über die Filme, die in den kommenden Monaten in der Oscar-Reihe in Menden laufen, abgestimmt. Das wird gezeigt.

Nach der Sommerpause ist im August mit „Was man von hier aus sehen kann“ bereits wieder der erste Oscar-Film im Corso-Kino Menden gelaufen. „Mit 150 Leuten war das Kino rappelvoll“, freut sich Markus Koschinski vom Kulturbüro über die gute Resonanz.

Bei der Umfrage zu den Oscar-Filmen hatten 155 Bürgerinnen und Bürger ihre Stimmen abgegeben. Zur Auswahl standen 18 Filme, die zuvor von film-affinen Mendenerinnen und Mendenern zusammengestellt worden waren. Die zehn Filme, für die die meisten Menschen abgestimmt haben, werden nun der Reihe nach bis Mai 2024 gezeigt. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer konnte fünf, drei und zwei Punkte vergeben. Hier das Ergebnis:

Das Leben ein Tanz (170, dieser Film wurde bereits im Juni gezeigt); Was man von hier aus sehen kann (151); Die stillen Trabanten (123); Im Westen nichts Neues (119); Belfast (114); Nomadland (114); The Fabelmans (108); Close (107); Meinen Hass bekommt ihr nicht (78); She said (54); The Banshees of Inisherin (45); Triangle of Sadness (37); Licorice Pizza (36); Die Aussprache (32); Drive my car (31); Willkommen in Siegheilkirchen (25); Return to Seoul (25); Hive (25).

Diese Filme laufen in den nächsten Monaten in der Oscar-Reihe Menden

In den nächsten Monaten werden folgende Filme jeweils am zweiten Montag im Monat im Mendener Corso-Kino in der Oscar-Reihe laufen:

11. September: Die stillen Trabanten;

9. Oktober: Im Westen nichts Neues;

13. November: Belfast;

11. Dezember: Nomadland;

8. Januar: The Fabelmans;

12. Februar: Close;

11. März: Meinen Hass bekommt ihr nicht;

8. April: She said;

13. Mai: The Banshees of Inisherin.

Die Filme starten jeweils um 20 Uhr im Corso Kino an der Twiete, der Eintritt beträgt sechs Euro.

