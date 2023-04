Osterfeuer sind in Menden sehr beliebt. Auch in diesem Jahr wird es wieder 48 Feuer geben. Hier gibt es eine Übersicht über die elf Größten.

Veranstaltung Osterfeuer in Menden 2023: Wann, wo und was ist dort los?

Menden. Die Stadt Menden hat 48 Osterfeuer für 2023 genehmigt. Wo finden sie statt? Wann? Gibt es Getränke? Essen? Programm? Ein Überblick.

Feuer übt seit jeher eine besondere Wirkung auf Menschen aus. Das Knistern, Knacken und die Wärme: Osterfeuer sind eine langgepflegte Tradition. In diesem Jahr hat die Stadt Menden 48 Osterfeuer genehmigt, eins mehr als im Vorjahr. Für alle Osterfeuer gibt es strenge Auflagen und Vorgaben, vor allem, dass sie der Brauchtumspflege und nicht der Beseitigung von Gartenabfällen dienen. Viele der genehmigten kleineren Osterfeuer werden gemeinsam von Nachbarschaften veranstaltet.

Hier gibt es einen Überblick darüber, wo und wann die elf größten, öffentlich zugänglichen Feuer stattfinden. Gibt es Programm? Gibt es Getränke? Essen?

Samstag, 8. April

Brockhausen

Die Schützenbruderschaft Brockhausen lädt ein zum Osterfeuer auf der Grünanlage des Adolph Sauer Hauses, Johannesweg 9. Ab 18 Uhr brennt das öffentliche Feuer. Darüber hinaus gibt es Ostereier und Stockbrot für Kinder. Außerdem werden Bratwurst und Getränke angeboten.

Platte Heide

Der Reit- und Fahrverein Menden veranstaltet auf dem Gelände des Reitvereins, Alter Schulweg, am Abend ein Feuer. Verpflegung gibt es vor Ort nicht, sie sollte mitgebracht werden.

Das Katholische Pfarramt St. Marien lädt ebenfalls zum Feuer ein – in der Hermann-Löns-Straße vor der Kirche. Ab 20 Uhr geht es los. Wein und Brot werden gereicht. Darüber hinaus sollte Verpflegung mitgebracht werden.

Sonntag, 9. April

Asbeck

Die Dorfgemeinschaft Asbeck veranstaltet auf der Streuobstwiese am Schieberg ab 17 Uhr ein öffentliches Osterfeuer. Bei Regen, so der Veranstalter, fällt es aus. Verpflegung gibt es vor Ort nicht – sie sollte mitgebracht werden.

Bösperde

Der Kleingärtnerverein Menden legt am Ostersonntag um 18 Uhr los in der Kleingartenanlage, Schreberstraße 9. Es gibt Bratwurst und Getränke vor Ort. Darüber hinaus können sich Kinder auf Überraschungen freuen, heißt es.

Böingsen

Die Schützenbruderschaft St. Hedwig Böingsen entzündet ein Osterfeuer in den Feldern am Berger Weg. Ab circa 19 Uhr soll es losgehen. Es wird Ostereier, Bratwurst und Getränke vor Ort geben. Eventuell, so die Veranstalter, wird auch Glühwein angeboten.

Dentern

Der Sportangelverein Schwitten legt an Ostersonntag am Vereinsheim, Dentern 44, mit dem Feuer los. Ab 18 Uhr sind Besucher willkommen. Das Feuer sei zu Fuß gut erreichbar. Es wird Bratwurst und Getränke geben.

Hüingsen

Der Schützenverein Hüingsen veranstaltet ebenfalls ein Osterfeuer. Adresse: Zum Buchholz 28. Ab 18.30 Uhr geht es los. Es gibt Getränke und Bratwurst.

Lahrfeld

Die Schützenbruderschaft St. Hubertus Menden-Nord 1949 entzündet an der Schützenhalle, Stiftstraße 53, ein großes Feuer. Ab 18 Uhr wird mithilfe einer Osterkerze das Feuer entfacht. Bereits ab 17.30 Uhr gibt es eine kostenlose Hasenrallye, bei der Kinder süße Überraschungen im benachbarten Wald finden können. Vor Ort gibt es auch Bratwurst, Currywurst, bunte Ostereier, Schnittchen und Getränke.

Lürbke

Die Schützenbruderschaft St. Hubertus lädt ebenfalls zum traditionellen Feuer ein. Adresse: Lürbker Straße 92. Getreu dem Glauben, dass das Licht der Osterkerze Freude und Heil verkündet, entzündet am Ostersonntag um 20 Uhr der Schützenpräses Jörg Kordes in der Hubertuskapelle an der Osterkerze die Fackeln. Damit wird dann das Feuer entzündet. Das amtierende Lürbker Schützenkönigspaar Mike und Johanna Stern mit ihrem Hofstaat verteilt unter den Besuchern gesegnetes Osterbrot und bunter Ostereier. Es gibt darüber hinaus Bratwurst, gebratene Kartoffeln und Getränke. Hinweis: Am Sonntagmorgen findet das Osterschießen auf der Schießanlage im Hubertusheim statt.

Platte Heide

Der Vfl Platte Heide (Fußball) ist in diesem Jahr auch wieder fleißig. Auf dem Sportplatz, Am Hülschenbrauck 64, brennt das Osterfeuer ab 18 Uhr. Für die Hungrigen gibt es Bratwurst, Pommes, Geflügelschnitzel. Aber auch Getränke werden angeboten. Ebenfalls steht ein Kinderfackellauf auf dem Programm und es wird vor Ort Musik geben.

Die Stadt weist darauf hin, dass alle Osterfeuer genehmigungs- und gebührenpflichtig sind. Es gilt die nötigen Sicherheitsabstände einzuhalten – zu Gebäuden, Verkehrsflächen und Gehölzen oder anderen brennbaren Gegenständen. Glutreste erfordern eine ständige Aufsicht von zwei Personen, davon eine Volljährige.

