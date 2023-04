Osterfeuer in Menden bei besten Wetter gut besucht

Hell lodern die Flammen in den österlichen Himmel über der Platte Heide. Alle Osterfeuer-Veranstalter in Menden hatten am Sonntag großes Wetterglück und verzeichneten einen guten Besuch.

Menden. Die Mühen der Vorbereitung haben sich für viele Veranstalter in Menden mehr als gelohnt: Die Osterfeuer sind am Sonntag bestens besucht.

Osterfeuer im Wetterglück: Ausgerechnet am Sonntag blieb es in Menden nach tagelangem Regen trocken – ein Segen für alle Veranstalter der großen Osterfeuer, deren Erlöse oftmals Vereinskassen füllen.

Wie berichtet, waren 48 Osterfeuer für dieses Jahr in Menden genehmigt worden. Allerdings gelten für alle strenge Auflagen vom Abstand zu Gebäuden oder Waldflächen bis hin zur nächtlichen Aufsicht über die Glutreste. Zudem muss der Haufen vor dem Entzünden zwingend noch einmal auseinandergenommen werden, um allen Tieren, die sich eingenistet haben, die Gelegenheit zur Flucht zu geben, damit sie nicht in den Flammen umkommen. „Als wir das gestern umgedreht haben, war alles noch klatschnass“, berichtet Werner Labahn, der das Osterfeuer beim VfL Platte Heide gemeinsam mit einem bewährten Vorstandsteam organisiert hat – und sich am Mikrofon bei allen namentlich dafür bedankte.

Zahlreiche Osterfeuer-Fans pilgern zum Sportplatz des VfL Platte Heide

Doch mit dem weithin leuchtenden Ergebnis können die VfLer hochzufrieden sein, nachdem sich wegen der Feuchtigkeit anfangs ordentlich Rauch entwickelt hatte. An diesem schönen Frühlingsabend pilgerten die Osterfeuer-Fans zahlreich hinauf zum Platz, darunter auch die Kinder, die am Fackellauf teilnahmen. Wie immer in den letzten Jahren gab es eigens ein kleineres Kinderfeuer, das dicht umlagert war. Groß und Klein spielten bei Flutlicht auch Abendfußball auf dem Kunstrasenplatz.

Songs zur Westerngitarre verkürzen Wartezeit aufs große Lagerfeuer

Während beim letzten Mal das Kinderfeuer unabsichtlich auch den großen Stapel erfasste, der dann noch im Hellen fast vollständig abfackelte, warteten die VfLer diesmal auf den Einbruch der Dunkelheit. Die Wartezeit auf das Entzünden des großen Gehölzhaufens verkürzte Thomas Hagemann mit Lagerfeuer-Songs zur Westerngitarre, „auch wenn das Lagerfeuer diesmal ziemlich groß wird“. Gegen 20.30 Uhr war es dann so weit, und die Flammen erhellten den Nachthimmel.

Mendener Polizei meldet stadtweit friedliche Feiern am Ostersonntag

Friedlich wie auf der Platte Heide feierten alle Mendener Vereine und Nachbarschaften – bis kurz vor Mitternacht meldete die Polizei keine Zwischenfälle. Fazit: Das Brauchtum der Osterfeuer in Menden lebt nach den coronabedingten Ausfällen der vergangenen Jahre unvermindert wieder auf.

