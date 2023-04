Ostern in Menden: 14 Stationen auf dem Kreuzweg in Hüingsen

Kreuzweg Hüingsen: Die Kreuze werden an den einzelnen Stationen aufgestellt.

Hüingsen. Die Christ-König-Gemeinde Hüingsen gestaltet zum vierten Mal einen Kreuzweg mit 14 Stationen. Start ist an der Kirche. Infos und Karte im Text.

Zum vierten Mal wird der Kreuzweg der Christ-König-Gemeinde Hüingsen mit 14 barrierefreien Stationen vom Pfarrgemeinderat an Gründonnerstag aufgebaut. Der Weg kann bis Dienstag nach Ostern begangen, das Auferstehungsgrab an der Kirche besichtigt werden. +++ Lesen Sie auch: Menden: Neuer Kreuzweg mit 14 Stationen führt durch Hüingsen +++

Kreuzweg Hüingsen Foto: Wiebke Rübel / WP

Los geht’s an der Kirche mit dem Pfarrheim (Station 1), über den Wappenbaum (2) zum Sportplatz im Ohl (3), der Station am Bahnhof (4), über die Turnhalle (5) zu den Tennisplätzen (6) bis zur Grundschule (7) und zur Kita (8), zum Denkmal (9), zur Dorfgaststätte am Walde (bei Vangos) (10), über den Platz von Weihnachten im Wald (11) weiter zur Rentnerhütte (12) und zur Schützenhalle (13). Danach geht es über eine Station beim Haus Natalena (14) wieder zurück (15).

Die ausgelegten Broschüren sind gratis mitzunehmen.

