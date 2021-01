Pastoralverbund Menden: Weiter keine Präsenzgottesdienste

Menden Der Pastoralverbund Menden sagt auch weiterhin alle Präsenzgottesdienste ab, vorerst bis 31. Januar. Offene Kirchen und Livestreams

Im Hinblick auf den Schutz des Nächsten und aus Solidarität mit all denjenigen, die große Einschränkungen tragen und ertragen müssen, werden auch weiterhin alle Präsenzgottesdienste in den katholischen Kirchen Mendens bis vorerst 31. Januar abgesagt.

Nach der Entscheidung auf politischer Ebene, den Lockdown bis zum 31. Januar zu verlängern, haben sich auch die Verantwortlichen der 13 Pfarrgemeinderäte und zehn Kirchenvorstände zusammen mit dem Pastoralteam des Pastoralverbundes Menden in einer Videokonferenz zur aktuellen Situation beraten. Gemeinsam seien alle Beteiligten zu dem Schluss gekommen, dass eine Wiederaufnahme der Präsenzgottesdienste zum jetzigen Zeitpunkt nicht dazu beiträgt, die Kontakte auf das Nötigste zu beschränken, um das Infektionsgeschehen nachhaltig zu beeinflussen, teilt Verwaltungsleiter Markus Deiters mit. Diese Entscheidung sei sehr schmerzlich und keinem der Beteiligten leichtgefallen, "aber die Sachlage und die Grundeinstellung als Christinnen und Christen ließen keine andere Alternative zu."

Stilles Gebt und Livestream-Gottesdienste

Bis zur Wiederaufnahme der Gottesdienste wird zum stillen Gebet in den Kirchen des

Pastoralverbundes und zur Teilnahme am sonntäglichen Livestream-Gottesdienst eingeladen.

Außerdem stehen die Mitglieder des Pastoralteams auch und gerade in diesen schweren

Zeiten bei Bedarf für ein (telefonisches) Gespräch zur Verfügung!

Die Büros sind zurzeit für den Publikumsverkehr geschlossen, telefonisch und per E-Mail aber weiterhin erreichbar. Die Kontaktdaten des Pastoralteams und des Katholischen Stadtbüros sowie weitere aktuelle Informationen finden Sie auf der Homepage des Pastoralverbundes www.pv-menden.de.

Die Öffnungszeiten der Kirchen

(Ergänzungen / Abweichungen werden im Aushang vor den einzelnen Kirchen bekanntgegeben.)

Heilig Kreuz: donnerstags 9:30 Uhr - 10:30 Uhr, samstags 18:00 Uhr - 19 Uhr;

Mariä Heimsuchung u. St. Apollonia Schwitten: täglich 10:30 Uhr - 18 Uhr;

St. Aloysius Oesbern: täglich 10 Uhr - 16 Uhr;

St. Antonius Einsiedler Halingen: sonntags 10:30 Uhr - 11:30 Uhr;

St. Hubertus Lürbke: täglich 10 Uhr - 17 Uhr;

St. Johannes Bapt. Barge: täglich 9:30 Uhr - 17 Uhr;

St. Josef Lendringsen: täglich 9 Uhr - 17:30 Uhr (Ab dem 15. Januar ist die Kirche wegen Instandsetzungsarbeiten am Parkettboden bis voraussichtlich Mitte März komplett geschlossen!);

St. Maria Magdalena Böspede: dienstags bis sonntags 9:30 Uhr - 17:30 Uhr, montags geschlossen

St. Marien: täglich 08:00 Uhr - 17:00 Uhr (nur Werktagskapelle), sonntags 09:00 Uhr - 12:00 Uhr (Kirche);

St. Paulus: täglich 10 Uhr - 16 Uhr (über den Seiteneingang);

St. Vincenz: montags 12 Uhr - 18 Uhr, dienstags bis sonntags 9 Uhr - 18 Uhr;

St. Walburgis: täglich 09:00 Uhr - 17:00 Uhr.

