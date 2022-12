Das erste Paula-Unternehmerinnenfrühstück in Menden erlebt positive Resonanz.

Unternehmerinnen Paula-Netzwerk: Großes Interesse an erstem Treffen in Menden

Menden. Das Paula-Netzwerk hatte erstmals in Menden zu einem Unternehmerinnen-Frühstück eingeladen. So lief das erste Treffen - und das steckt dahinter.

Die Wirtschaftsförderung Menden hatte jetzt gemeinsam mit dem Paula-Netzwerk zum ersten Unternehmerinnenfrühstück in Menden eingeladen. Vor Ort stellte Andrea Widmann sich und ihre Rolle in der Geschäftsführung der ECO Schulte GmbH & Co KG vor. +++ Auch interessant: Unternehmerinnen-Netzwerk Paula kommt nach Menden +++

Über 30 Teilnehmerinnen versammelten sich im ersten Obergeschoss des Mendener Restaurants „Salsa“. „Für uns ist es die erste Veranstaltung, die wir gezielt für Unternehmerinnen ausrichten“, sagt Lisa Minio, die bei der Wirtschaftsförderung Menden den Wirtschaftsservice und damit auch federführend das Veranstaltungsmanagement betreut. „Die rege Teilnahme vieler Unternehmerinnen aus Menden und unseren Nachbarstädten übersteigt unsere Erwartungen. Die Nachfrage gibt uns einen klaren Handlungsimpuls für die Zukunft. Es hat uns sehr gefreut, die Unternehmerinnen zum Frühstück einzuladen“, resümiert Lisa Minio. „Wir bedanken uns herzlich bei Andrea Widmann, die sich die Zeit genommen hat, bei der Veranstaltung sich und Ihre Rolle in der Geschäftsführung von ECO Schulte vorzustellen“, fasst sie weiter zusammen.

Menden bislang noch ein weißer Fleck auf der Landkarte

Das Paula-Netzwerk: Motivation, Austausch und Vorbildfunktion Mitglieder aus Dortmund, Balve, Iserlohn und Kreuztal hat das Paula-Netzwerk bereits. „Menden – obwohl es gleich in direkter Nachbarschaft zu unserer ,Heimatstadt’ Iserlohn liegt – war für das Netzwerk noch ein weißer Fleck auf der Landkarte“, blickt Jana Lewe, Geschäftsführerin der Fass Schmiede und Paula-Mitgründerin, zurück.

Überrascht von dem großen Interesse an der Veranstaltung ist sie nicht. „Viele Unternehmerinnen haben das Bedürfnis, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, aber einige Netzwerke nehmen bis heute keine Frauen auf. Das bedeutet, dass Unternehmerinnen die Sichtbarkeit und das Netzwerk zum Austausch fehlen. Deshalb haben Judith und ich das Paula-Netzwerk gegründet“, erläutert Jana Lewe.

Auch Judith Budde-Renfordt, Geschäftsführerin von Budde Mediendesign und PAULA-Mitgründerin, berichtet von den Vorteilen des gemeinsamen Austauschs: „Der Input und Ansporn einer Person, die in einer ähnlichen Position ist wie man selbst, motiviert. Besonders Gründerinnen fehlt es oft an weiblichen Vorbildern, die ihnen zeigen, dass sie sich die Selbstständigkeit zutrauen können.”

Mehr Informationen zum PAULA Netzwerk unter: www.paula-netzwerk.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden