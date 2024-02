Pedelec mit goldenem Lenker aus Keller in Menden gestohlen

Menden Ein schwarzes Pedelec der Marke Bulls ist in Menden aus einem Keller gestohlen worden. Die Polizei hat eine Sachfahndung eingeleitet.

Zwischen Donnerstag (1. Februar) und dem Dienstagnachmittag (6. Februar) wurde aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses Am Obsthof in Menden ein Pedelec gestohlen.

Der Eigentümer hatte das Pedelec am Donnerstagnachmittag in den Keller gestellt und die Tür mit einem Schloss gesichert. Es handelt sich um Pedelec der Marke Bulls mit schwarzem Rahmen und goldenem Lenker. Die Polizei leitete eine Sachfahndung ein. Erst vor wenigen Tagen war, ebenfalls an der Straße Am Obsthof in Menden, ein Rennrad aus einer Garage gestohlen worden.

Polizei rät, Fahrräder auch in Gebäuden an festen Gegenständen zu befestigen

Die Polizei rät dazu, wertvolle Fahrräder auch innerhalb von Gebäuden oder Garagen an festen Gegenständen zu befestigen. (Keller-)Tür oder Garagentor sind schnell geöffnet und bieten keinen wirklichen Schutz. „Die Bikes sind immer hochwertiger, doch viele Nutzer sparen am Schloss und damit an der falschen Stelle. Je mehr Informationen zu einem Fahrrad vorliegen, desto eher lässt es sich später möglicherweise wieder dem Eigentümer zuordnen“, heißt es vonseiten der Polizei.

