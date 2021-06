Ursula und Klaus Lücking wohnen in der Wohnung Nr. 75 im Hansa-Seniorenwohnpark in Menden. Die beiden spielen gerne Gesellschaftsspiele. Andere Familienangehörige, die weit entfernt leben, nehmen gerne online teil, das iPad dafür lehnt an einer Kerze auf dem Tisch. Bei technischen Fragen zum iPad bauen die beiden das Smartphone auf, das mit einer Wäscheklammer aufrecht gehalten wird. So wird per Videoanruf der Blick aufs iPad frei und der Sohn der beiden hilft mit Tipps weiter.