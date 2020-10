Menden. Der Mendener Pfarrer Jürgen Senkbeil hat in der Messe trotz Corona einigen Gläubigen die Hand geschüttelt. Auf Nachfragen reagiert er zugeknöpft.

Dieses Bild kennt man sonst nur aus Vor-Corona-Zeiten: Der katholische Pfarrer Jürgen Senkbeil hat in der Messe am Sonntag einigen Gläubigen in Menden die Hand geschüttelt. Selbst das Bundes-Gesundheitsministerium rät von diesem Akt der Höflichkeit ausdrücklich ab. Senkbeil zeigt sich wortkarg.

Die Szene war dank der Liveübertragung im Internet auch am Montagmorgen noch für jedermann bei Youtube nachzusehen. Rückblick: Nach einer guten Stunde ist am Sonntagmorgen die Messe im wahrsten Sinne des Wortes gelesen. Senkbeil tritt in der St.-Vincenz-Kirche nach vorne an die erste Reihe der Kirchenbänke heran und streckt der Familie eines Kommunionkindes die Hand entgegen. Die Gläubigen zeigen sich kurz irritiert, reichen dann aber die Hand zurück. Senkbeil geht die Reihe durch und wendet sich dann wieder ab. Außerhalb von Corona wäre diese Geste keine Erwähnung wert gewesen, jetzt ließ es doch einige Gläubige in der Vincenz-Kirche stutzen.

Pfarrer Jürgen Senkbeil auf Nachfrage: „Kein weiterer Kommentar“

Auf Nachfrage gibt sich Senkbeil zugeknöpft. Es sei eine Gratulation gewesen, erklärt er auf die Frage nach der Notwendigkeit. Auf weitere Fragen sagt er nur: „Kein weiterer Kommentar.“ Mit einem religiösen Hintergrund oder als Teil der Liturgie war das Händeschütteln wohl nicht zu rechtfertigen.

Gottesdienst aus St. Vincenz in Menden vom 25. Oktober 2020

In den Reihen der Gläubigen in der Kirche wurde bereits spekuliert, dass es sich bei dem Händeschütteln eher um ein Versehen oder eine Art Reflex gehandelt haben könnte. Das allerdings sagt Senkbeil nicht. Die verschärften Hygieneschutzmaßnahmen sind auch seit Wochen wieder in den Kirchen intensiv Thema. So wird auch in der katholischen Kirche aktuell auf das Singen durch die Gemeinde verzichtet. Stattdessen übernimmt eine Solistin die musikalischen Anteile in den Gottesdiensten.

Beglückwünschter erklärt, wie es zu der Geste kam

Eine offene Erklärung kommt von der anderen Seite: „Natürlich werden wir dem Pfarrer die Hand nicht verwehren, wenn er uns diese im Rahmen der Kommunionsfeier entgegenstreckt“, sagt Frank Oberkampf, der selbst zu den Beglückwünschten gehörte. Er habe aber auch letztlich keine Bedenken gehabt, da sich Senkbeil vorher während der Messe mehrfach mit Desinfektionsmittel die Hände desinfiziert habe.

Oberkampf will das dennoch nicht als Aufruf zur Sorglosigkeit verstanden wissen. „Im Alltag würden wir derzeit sonst niemandem die Hand geben.“ Man müsse umsichtig vorsichtig handeln, damit sich das Virus nicht weiter ausbreite.

Der Pastoralverbund holt derzeit die ausgefallene Erstkommunion aus dem Frühjahr in Teilen nach.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!