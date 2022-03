Pfarrheim St. Josef Lendringsen: Sammelaktion für Ukraine

In Lendringsen werden am Freitag Verbandsmaterial und Hygieneartikel für die Ukraine gesammelt (Symbolbild).

Lendringsen. In Menden-Lendringsen findet am Freitag (11. März) eine Sammelaktion für die Ukraine im Pfarrheim statt. Diese Spenden werden benötigt.

Im Pfarrheim St. Josef an der Kaltenbachstraße in findet am Freitag, 11. März, in der Zeit von 10 Uhr bis 15 Uhr eine Sammelaktion für die Ukraine statt.

Gemeinsam mit dem Verein Aktiv für Lendringsen sowie der katholischen Kirchengemeinde Lendringsen sammeltPetra Homberg mit ihren BieberschlümpfenVerbandsmaterialien und Hygieneartikel. Ebenfalls werden auch Geldspenden an diesem Tag entgegen genommen. +++ Lesen Sie auch: Ukraine-Krieg: Grenzenlose Hilfsbereitschaft in Menden +++

Spenden für die Ukraine: Kleidung und Lebensmittel werden nicht angenommen

Es wird gebeten, auf Kleiderspenden sowie Lebensmittelspenden zu verzichten, da diese Spenden an diesem Tag nicht angenommen werden. +++ Auch lesenswert: „Task Force“: Erste Ukraine-Flüchtlinge bereits in Menden +++

