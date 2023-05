Pfingstkirmes 2023 in Menden: Hier gibts alle Infos zum Fest

Beim Fotowettbewerb des Stadtmarketing wird dieses Foto von der Jury hervorgehoben. Es zeigt die Mendener Pfingstkirmes, die in diesem Jahr vom 27. bis 30. Mai in Menden stattfindet.

Menden. Die Mendener Pfingstkirmes findet 2023 vom 27. bis 30 Mai in der Innenstadt statt. Was gibt es zu sehen, wo kann ich parken, was ist besonders?

Hier gibt es alle Informationen zum großen Fest sowie alle Bilder und Artikel.

Die Mendener Pfingstkirmes 2023 kann kommen. Die Kirmes wird nachhaltiger – und sozial: Es gilt der halbe Preis für drei Stunden am Abschlusstag: https://www.wp.de/staedte/menden/riesenrummel-pfingstkirmes-menden-zeigt-sich-vorbereitet-id238432953.html

Ein kostenloser Shuttle-Bus soll die Parkplatz-Suche überflüssig machen. Und an einem Tag gibt es Happy Hours: https://www.wp.de/staedte/menden/pfingstkirmes-erstmals-mit-shuttle-bus-und-happy-hour-id238332287.html

Eine der Attraktionen auf der Pfingstkirmes: das Fahrgeschäft Escape. <p/> Foto: Köhrmann Foto: Köhrmann

Der Blick auf die Baustelle am Nordwall ist Passanten an der Unnaer Straße versperrt. Schuld ist die Kirmes: https://www.wp.de/staedte/menden/holzzaun-versperrt-den-blick-id238318611.html

Freude im Mendener Rathaus nach Bewerbungsschluss: 550 Fahrgeschäfte und Stände wollen auf die nächste Pfingstkirmes. 200 passen drauf: https://www.wp.de/staedte/menden/menden-550-geschaefte-wollen-auf-die-naechste-pfingstkirmes-id236593997.html

