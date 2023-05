Pfingstkirmes erstmals mit Shuttle-Bus und Happy Hour

Menden. Neuerungen auf der Pfingstkirmes: Ein kostenloser Shuttle-Bus soll die Parkplatz-Suche überflüssig machen. Und an einem Tag gibt es Happy Hours.

Erstmals wird es zur Mendener Pfingstkirmes (27. bis 30. Mai) einen Shuttle-Bus geben. Für Besucher soll so die Park-Situation entzerrt und eine entspannte Anreise ermöglicht werden. Weitere Neuerung: Es gibt an einem Tag drei „Happy Hours“. Während dieser Zeit bekommen Besucher bei verschiedenen Attraktionen Rabatte.

Kirmesgelände

Was viele Mendenerinnen und Mendener freuen wird: Das Kirmesgelände bleibt grundsätzlich so wie im vergangenen Jahr. Das heißt, das auch die Gartenstraße und der Nordwall wieder mit einbezogen werden. „Die Resonanz hierauf war durchweg positiv“, bilanziert Ordnungsamtsleiterin Manuela Schmidt im Gespräch mit der Westfalenpost.

Das Fahrgeschäft Escape kommt ebenfalls zur Pfingstkirmes. Foto: Köhrmann

Änderungen wird es dennoch geben – und diese sind den beiden Großbaustellen im Herzen der Stadt geschuldet: am neuen Rathaus und am Nordwall. Hier fallen aufgrund der Bauarbeiten Flächen weg. Dafür wird die Kirmesstrecke Neumarkt/Bahnhofstraße so erweitert, dass der Eindruck eines Rundweges erhalten bleiben soll, auch wenn die Fläche unter dem Zeltdach baustellenbedingt nicht zur Verfügung steht. „Bei einer Innenstadtkirmes wollen wir möglichst einen Rundweg haben“, erläutert Manuela Schmidt.

An der Dieler-Baustelle wurde bereits vor einigen Tagen auf der Seite der Unnaer Straße ein Holzzaun aufgebaut (WP berichtete). Hierdurch soll die Baustelle auch mit Blick auf Kirmesbesucher gesichert werden, erläutert Frank Rüschenbaum vom Ordnungsamt: „Und auf der Seite der Gartenstraße gibt es dann einen Bauzaun mit Baken davor.“ Alle Sicherungsmaßnahmen befreien die Besucher indes nicht davon, beim Kirmesbesuch selbst aufmerksam zu sein: „Die Menschen haben auch eine gewisse Eigenverantwortung“, betont Manuela Schmidt.

Das Fahrgeschäft Nightstyle. Foto: Armbrecht

Fahrgeschäfte

Bei den Fahrgeschäften wartet die Stadt mit einigen Neuerungen auf. Zu den Highlights gehört das Fahrgeschäft Escape (Lenzenplatz), das eine rasante Über-Kopf-Fahrt verspricht und im vergangenen Jahr auf der Rheinkirmes Premiere feierte; außerdem der Jules-Verne-Tower (Lenzenplatz), ein 80 Meter hoher Kettenflieger; die hohe Schaukel Konga (Nordwall); das Überschlag-Karussell Nightstyle (Unnaer Straße, Höhe Denn’s Bio), bei dem jede Fahrt unterschiedlich verlaufen soll; und die Kinder-Achterbahn Tom der Tiger (Nordwall), die ähnlich wie eine Raupenbahn aufgebaut ist. Klassiker wie Wellenflug, Autoscooter sowie Riesenrad (vor dem Alten Rathaus) sind ohnehin dabei.

187 Standplätze vergeben Eröffnet wird die Pfingstkirmes am Samstag, 27. Mai, um 14 Uhr. 187 von in etwa 190 Standplätzen sind derzeit vergeben, so die Zwischenbilanz der Stadt Menden. Erneut gab es mehr als genug Bewerbungen um einen der Standplätze auf der Mendener Kirmes. Hier steht das Ordnungsamt vor der Herausforderung, eine gute Mischung der verschiedenen Angebote zu finden. Die Kirmes endet am Pfingstdienstag nach Einbruch der Dunkelheit mit einem Feuerwerk. Ebenfalls können Kinder wieder an einer Kirmes-Rallye teilnehmen. Auch die heimische Gastronomie soll unterstützt werden, betonen Manuela Schmidt und Frank Rüschenbaum. So solle es für jede Innenstadt-Gastronomie auch während der Kirmestage möglich sein, auch draußen Tische und Stühle aufstellen zu können.

Essen

Kulinarisch hat die Stadt als Veranstalter bei der Auswahl der Anbieter auf eine Mischung aus Altbewährtem und Neuem gesetzt. Als relativ neu werden beispielsweise Nudeln im Parmesanleib angeboten. Insgesamt sollen die Standplätze nicht dicht an dicht, sondern luftig aufgebaut werden.

Park- & Ride-System

Erstmals setzt die Stadt am Pfingstsonntag und Pfingstmontag einen Bus ein, der für die Besucher kostenlos ist. Dieser fährt vom Beginn der Kirmes bis um 0.30 Uhr nachts. Es gibt drei Haltepunkte: Parkplatz des Lidl-Supermarktes an der Fröndenberger Straße (Fröndenberger Straße 101); Parkplatz des Lidl-Supermarktes in Lendringsen (Zum Eisenwerk 3); Parkplatz des Unternehmens Kludi/Oese (Am Vogelsang 31-33).

Attraktion auf der Pfingstkirmes: der Jules-Verne-Tower. Foto: Goetzke

„Es ist ein Test“, sagt Manuela Schmidt. Wird der Service gut angenommen, sei es denkbar, diesen im nächsten Jahr auszudehnen. Für Menschen mit einer körperlichen Behinderung verfügt der Bus auch über eine Rampe. Die Fahrten seien kostenlos, „das machen wir gerade mit Blick auf die Familienfreundlichkeit“, erläutert Manuela Schmidt. Etwa alle 35 bis 40 Minuten macht der Bus an den beiden Tagen an den genannten Haltepunkten Station und kann dann knapp 50 Personen mitnehmen. Die genauen Abfahrtzeiten teilt die Stadt noch mit.

Fahrräder

Wer mit dem Fahrrad anreisen will, kann entweder die vorhandenen Fahrradständer nutzen oder die zusätzlichen, die eigens für die Kirmes aufgestellt werden. Insgesamt 24 Kirmes-Fahrradständer können an den Standorten Walburgisstraße, in der Nähe des Lenzenplatzes sowie in der Fußgängerzone in Höhe der Kindereisenbahn Emma genutzt werden. Auch E-Bikes können hier befestigt werden. Nach der Kirmes soll Bilanz gezogen werden, wie stark das Angebot genutzt wurde.

Leitsystem

Erstmals lässt die Stadt elektronische Hinweistafeln aufstellen, die außerhalb der Innenstadt auf die Kirmes hinweisen.

Bus und Bahn

Die MVG und die Bahn bieten, so erläutert Manuela Schmidt, wie in den Vorjahren wieder Sonderfahrten zur Pfingstkirmes an.

Bereiten seit vielen Monaten mit ihrem Team die Pfingstkirmes vor: Frank Rüschenbaum (Ordnungsamt der Stadt Menden) und Manuela Schmidt (Abteilungsleiterin "Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung"). Foto: Corinna Schutzeichel / WP Menden

Behindertenparkplätze

Zusätzlich zu den ohnehin im Stadtgebiet ausgewiesenen Behindertenparkplätzen soll es für die Dauer der Kirmes weitere Plätze geben. Hier informiert die Stadt noch über die Standorte (www.menden.de/kirmes).

Happy Hour

Erstmals werden am Pfingstdienstag zwischen 15 und 18 Uhr verschiedene Angebote verbilligt sein. „Die Fahrgeschäfte bieten 50 Prozent Ermäßigung“, erklärt Frank Rüschenbaum. Und auch einige Essens-Anbieter wollen Rabatte geben. Während die Happy-Hour-Angebote für Fahrgeschäfte und Belustigungsbetriebe verpflichtend ist, ist ein Rabatt für die anderen Standbetreiber eine Kann-Option.

