Phishing-Betrüger räumen Konto einer Mendenerin ab

Menden. Eine Mendenerin will das „Blocken“ ihres Online-Bankings verhindern und gibt Zugangsdaten heraus. Jetzt ist ihr Konto geplündert.

Eine 63-jährige Mendenerin ist jüngst auf Phishing-Betrüger hereingefallen. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau am Freitag eine SMS bekommen mit der Nachricht, ihr Online-Banking-Code sei „abgelaufen“. Um ein „Blocking“ zu vermeiden, sollte sie einem Link folgen. Das tat sie – mit fatalen Folgen.

Auf betrügerischer Seite gelandet – Kurz danach war das Geld vom Konto weg

Denn sie landete nicht etwa auf dem Online-Portal ihrer Bank, sondern auf einer betrügerischen Seite. Dort gab sie alle geforderten Daten ein. In der folgenden Nacht überkam sie ein „ungutes Gefühl“ und sie bat einen Verwandten um Hilfe. Der fand rasch heraus, dass an einem Geldautomaten ein erheblicher Bargeldbetrag von ihrem Konto abgehoben worden war. Die Mendenerin erstattete am Samstag Anzeige bei der Polizei. Erst im März dieses Jahres war dies auch einen 25-jährigen Kundin passiert.

Opfer sollen sich in der Regel über einen Link anmelden

Die Polizei klärt dazu auf: Auf alle möglichen Arten versuchen Betrüger, an Daten zu kommen, sie also „abzufischen“ – daher stammt der englische Begriff „Phishing“. E-Mails, Messenger-Nachrichten oder SMS erwecken zunächst den Anschein, sie kämen tatsächlich von einer Bank oder einem Postdienst. In der Regel wird ein Link mit verschickt, über den sich die Opfer anmelden müssen.

Betrugsmails früher am schlechten Deutsch erkennbar – Heute wirken viele perfekt

Waren diese Mails früher oft in schlechtem Deutsch verfasst, so sind sie heute kaum von echten Meldungen zu unterscheiden, erklären die Ermittler. Deshalb gelte umso mehr: Keinesfalls Links in solchen Nachrichten anklicken oder auf Seiten, die sich dann öffnen, sensible Daten wie Online-Zugänge eingeben! Das Online-Banking sollte nur durch das Eingeben der Original-Adresse der eigenen Bank angesteuert werden.

