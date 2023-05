Picknick-Aktion im Mendener Biebertal: Kontakte knüpfen

Lendringsen. Mendenerin Sybille Klubkowski möchte eine Picknick-Aktion zum „Tag des Nachbarn“ am 26. Mai starten. Es geht darum, neue Kontakte zu knüpfen.

Das Biebertal hat viel zu bieten – für alle Generationen. Deshalb soll es der Treffpunkt für eine besondere Aktion werden. Die Mendenerin Sybille Klubkowski möchte neue Kontakte knüpfen und Menschen zusammenbringen, die daran ebenfalls Interesse haben.

Sie lädt anlässlich des Tages der Nachbarn am Freitag, 26. Mai, zu einer Aktion ein: Am Kiosk im Biebertal will sie sich treffen, um dann gemeinsam einen Platz im Park auszuwählen für ein gemeinsames Picknick.

Jeder bringt etwas mit zum Picknick

„Entweder es klappt oder eben nicht“, sagt die Frau aus Platte Heide. Es gebe so viele Menschen, die einsam seien, niemanden hätten oder schlicht gerne neue Menschen kennenlernen wollen. Dazu soll das Treffen dienen. „Jeder bringt eine Decke, Geschirr, etwas zu trinken und zu essen mit“, sagt sie. So entstehe ein tolles Picknick, bei dem alles geteilt werden könne. Ihr Wunsch ist es, dass mehrere Generationen zusammenfinden und sich vielleicht sogar langfristige Kontakte oder Freundschaften entwickeln.

Sybille Klubkowski aus Menden. Foto: Privat / WP

Auf die Aktion, die in mehreren Städten stattfindet, ist die 35-Jährige über soziale Medien aufmerksam geworden. „Ich fand es schade, dass es in Menden nichts gab“, sagt sie. Deshalb habe sie kurzerhand entschieden, selbst etwas auf die Beine zu stellen. Treffpunkt ist am 25. Mai um 14 Uhr der Eingang am Kiosk im Biebertal. „Ich würde mich wirklich freuen.“

Die Veranstalterin bittet zu Planungszwecken darum, per Mail an klubkowski@web.de oder unter 0151/72623712 Interesse zu bekunden.

