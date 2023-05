Wie auf diesem Archivbild sind in Werl das Auto und das Motorrad zweier Freundinnen aus Menden aneinandergeraten.

Schwerer Motorradunfall Pkw und Krad: Zwei junge Mendenerinnen verunglücken in Werl

Menden/Werl. Zwei Mendener Freundinnen fahren mit Krad und Auto gemeinsam los. In Werl kracht es dann, beide jungen Frauen werden verletzt.

Am Sonntagmittag sind gegen 13.45 Uhr zwei junge Mendenerinnen, 17 und 18 Jahre alt, in Werl verunglückt. Zu dem Verkehrsunfall kam es auf der Büdericher Bundesstraße in Werl. Die 18-jährige Mendenerin fuhr mit ihrem Pkw hinter ihrer ebenfalls aus Menden stammenden 17-jährigen Freundin, die mit ihrem Motorrad unterwegs war.

Autofahrerin bekommt Abbremsen des Krades zu spät mit

Kurz vor der Einmündung „Am Jüdischen Friedhof“ verminderte die Motorradfahrerin ihre Geschwindigkeit, um nach rechts abzubiegen. Dies wurde von der Pkw-Fahrerin zu spät wahrgenommen. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung fuhr sie ihrer Freundin auf.

Kradfahrerin leicht verletzt, Autofahrerin erleidet Schock

Die Motorradfahrerin wurde leicht verletzt. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

