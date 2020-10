Platte Heide. In wenigen Tagen ist die Baustelle am Knotenpunkt Platte Heide Geschichte: Ab Mitte nächster Woche soll der Kreisel fertig sein.

Der Kreisverkehr auf der Platte Heide wird voraussichtlich nächste Woche Mittwoch freigegeben. Das erklärte Stadtsprecher Johannes Ehrlich auf Nachfrage der Westfalenpost.

Taktile Elemente

Anfang Oktober wurde die Baustelle an der Kreuzung Hermann-Löns-Straße/Margueritenweg/Fasanenweg eingerichtet. Seither ist die Durchfahrt an diesem zentralen Knotenpunkt gesperrt, Autofahrer müssen Umleitungen folgen. In dem Kreisel am Imbiss sollen taktile Elemente für Menschen mit Handicap für mehr Fußgänger-Sicherheit sorgen.

Nach der Freigabe müssen sich die Verkehrsteilnehmer etwa drei Wochen später auf eine erneute Sperrung einstellen. „Die Markierungen fehlen noch, die Fußgängerüberwege müssen noch eingezeichnet werden“, sagt Johannes Ehrlich.

Doch die zweite Sperrung soll nur von kurzer Dauer sein. Und danach soll dauerhaft gelten: Freie Fahrt durch den neuen Kreisel.

