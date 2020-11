Platte Heide: Neuer Mieter für einstige Niehaves-Filiale

Platte Heide. Hier gibt es bald keinen Leerstand mehr: Nach dem Supermarkt gibt es bald auch einen neuen Mieter in der Niehaves-Filiale auf Platte Heide.

Neues Leben in einem Leerstand: In der einstigen Niehaves-Filiale am Margueritenweg auf der Platte Heide wird derzeit fleißig gearbeitet.

Die Niehaves-Filiale wurde im Sommer dieses Jahres geschlossen. Die zweite Filiale auf Platte Heide war hingegen aufwendig renoviert worden und hatte neu eröffnet. Niehaves hatte im Sommer angegeben, dass die Räumlichkeiten am Heideplatz zu klein für den Betrieb seien.

Der neue Mieter möchte noch nicht namentlich genannt werden. Fest steht aber bereits die für den Stadtteil gute Nachricht: Es gibt neben dem Hochhaus keinen dauerhaften Leerstand. Damit öffnen in naher Zukunft bereits zwei neue Geschäfte, denn in den einstigen Supermarkt zieht ein Frische-Markt mit griechischen Spezialitäten.

