Schon kurz vor der Eröffnung kommen immer wieder Platte Heider vorbei, werfen einen Blick ins Ladenlokal, rütteln kurz an der Tür. Um 8.30 Uhr am Montagmorgen ist es dann soweit: Der Supermarkt „Ellinikon“ öffnet am Margueritenweg.

Frisches Obst und Gemüse, Konservendosen, Backwaren und mehr – auf den ersten Blick sieht es im „Ellinikon“ aus wie in einem regulären Supermarkt . Ergänzt wird das Angebot von griechischen Produkten , die Inhaber Vasileios Pavlos aus Griechenland liefern lässt. „Außerdem wollen wir flexibel auf Kundenwünsche reagieren und das Sortiment ergänzen, wenn bestimmte Waren von den Kunden nachgefragt werden“, erläutert Christina Skoupra , deren Familie ( Bekatoros ) Mitinhaber des „Ellinikon“ ist und die den Umzug des Geschäftes organisiert hat.

Samstag interne „Vor-Eröffnung“

Am Samstag gab es bereits eine interne „Vor-Eröffnung“ für enge Freunde, erzählt Christina Skoupra. Bislang war „Ellinikon“ an der Kolpingstraße in den Räumen der ehemaligen Metzgerei „Krabus“ beheimatet. Der Umzug erfolgte unter anderem, weil die Anlieferungsmöglichkeiten an der Kolpingstraße für große Lastwagen schwierig waren, erklärt Christina Skoupra.

Jetzt hoffen die Betreiber und das komplette Team, dass die Platte Heider den Supermarkt – zweieinhalb Jahre stand das Ladenlokal nach einem Brand leer – gut annehmen.

Öffnungszeiten des Supermarktes: montags bis samstags von 8.30 bis 18.30 Uhr.