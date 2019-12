Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei: Bislang keine konkreten Hinweise auf die Täter

Das Ratinger Unternehmen Bauwatch gibt an, dass es über eine hauseigene Leitstelle verfügt, die an sieben Tagen in der Woche 24 Stunden erreichbar ist. Jahr für Jahr würden durch die Bauwatch-Überwachung mehrere hundert Einbrecher dingfest gemacht.

Wenn es bewegte Bilder in guter Qualität gebe, erleichtere dies „die Tätersuche natürlich ungemein“, sagt Polizeisprecher Christof Hüls. Wichtig sei, dass entsprechende Kameras nicht den öffentlichen Raum aufnehmen, um Bild- und Persönlichkeitsrechte nicht zu verletzen. Bei den Diebstählen an der Waldemei-Großbaustelle gebe es derzeit noch keine konkreten Hinweise auf die Täter.