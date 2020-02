Menden. Im Januar gab es in Menden vier Raubzüge binnen 17 Tagen, drei offenbar durch einen brutalen Einzeltäter. Die Polizei kündigt einen Erfolg an.

Polizei erfolgreich: Mendener Tankstellenräuber gefasst

Die Polizei kündigt einen Erfolg an: Offensichtlich sind der oder die Tankstellenräuber ermittelt, deren Taten Menden im Januar in Atem gehalten hatten. Zweimal traf es die Esso an der Iserlohner Landstraße, dazwischen jeweils einmal die Total an der Werler Straße und die Jet-Tankstelle an der Fröndenberger Straße. Der letzte Überfall erschien indes als der untypischste. War bei nden drei Taten zuvor zuvor einem besonders klein geratenen, aber wild herumwütenden und brutal zutretenden Einzeltäter die Rede, soll an der Jet ein Trio das Delikt verübt haben.

Vor allem die Angestellten in der Esso traf es nach WP-Informationen schwer – beide Kräfte wollen nie wieder hinter der Ladentheke einer Tankstelle stehen, eine Frau soll sich zur Überwindung des Schocks in Behandlung begeben haben. Der Wert der jeweiligen Beute – Geld aus der Kasse und Zigaretten – soll jeweils im niedrigen dreistelligen Bereich gelegen haben. Somit könnte neuer Geldbedarf auch die schnelle Abfolge der Taten erklären.

Noch hat die Polizei keine Details zu ihrem Fahndungserfolg veröffentlicht, dies soll aber in Kürze geschehen. Die WP berichtet weiter.