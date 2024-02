Die Fahndung nach dem verschwundenen Lkw läuft auf Hochtouren, nicht nur in Menden und Umgebung.

Tatort Meisenweg Polizei fahndet: Erneut schwerer Lkw in Menden geklaut

Menden Unbekannte Täter klauen am Wochenende am Meisenweg eine Zugmaschine. Es ist der zweite Laster-Klau binnen eines Monats in Menden.

Einen komplette DAF-Sattelzugmaschine haben unbekannte Täter zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen am Meisenweg in Menden gestohlen. Laut dem Polizeibericht war das erst zweieinhalb Jahre alte Fahrzeug vom Typ DAF XF 480FT auf dem Schotterplatz einer Firma abgestellt worden. Der Schaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

Polizei hofft am Meisenweg auf Beobachtungen von Zeugen

Am Meisenweg haben mehrere Speditionen und Autohändler ihren Sitz, Wohnungen gibt es dort kaum. Dennoch hofft die Polizei, dass Zeugen womöglich in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Angaben dazu machen können. Der DAF-Klau ist bereits der zweite Diebstahl dieser Art in Menden binnen eines Monats. Einen Zusammenhang oder gar einen kriminellen Schwerpunkt sieht die Kreispolizeibehörde allerdings nicht, wie ihr Sprecher Lorenz Schlotmann erklärte.

Tätergruppen international vernetzt: Fahndung auch in Häfen

Bei Delikten dieser Art gehe es nicht um Beschaffungskriminalität, wie es meist bei Pkw-Aufbrüchen der Fall ist. Diebstähle von Lkw, vorzugsweise solchen mit wertvoller Metall-Ladung, passierten bundes- und europaweit, die Tätergruppen seien meist gut organisiert und mindestens regional, wenn nicht international vernetzt. Dementsprechend werde jetzt nach dem Lkw gefahndet: Auch Grenzschutz- oder Hafenbehörden seien über die Fahndung informiert.

An Milanstraße bauten die Täter das GPS-Ortungsgerät aus

Erst vor einem Monat war ein Lkw samt Auflieger aus dem Gewerbegebiet Hämmer verschwunden, der an der Milanstraße geparkt gestanden hatte. Auf dem Auflieger befanden sich mehrere Paletten mit Lebensmittelkonserven. Die Diebe hatten noch vor Ort das GPS-Ortungsgerät ausgebaut, so dass sich hierüber der Standort nicht ermitteln ließ.

Ärger auch bei der Polizei: Toll Collect gibt keine Daten heraus

Spediteur und Polizei machten damals kein Hehl aus ihrem Ärger darüber, dass über die Lkw-Maut der Weg des Fahrzeugs theoretisch nachverfolgbar wäre, dies Messungen aber vom Dienstleister Toll Collect aus Datenschutzgründen nicht herausgegeben werden. Der Lkw aus Hämmer tauchte kurz darauf in einem Gewerbegebiet in Ostwestfalen wieder auf. Offenbar war den Tätern der Fahndungsdruck zu groß geworden.

Hinweise an die Polizei werden erbeten unter der Mendener Rufnummer 02373/ 90 99 0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden