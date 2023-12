Polizei fahndet nach mutmaßlichem Satanisten

Menden Ein Unbekannter hat laut Polizeibericht den Königreichsaal der Zeugen Jehovas in Menden mit verfassungsfeindlichen Symbolen besprüht.

Wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen fahndet die heimische Polizei nach einem noch unbekannten Täter. Dieser Mann hat bereits am 15. Oktober gegen 5 Uhr morgens die Außenwand des Königreichsaals der Zeugen Jehovas in Menden am Grüner Weg besprüht. Dabei wurden die Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgebracht.

Symbole verwendet, die in der Szene als Bedrohung gelten

Zudem hat der Unbekannte auch szenetypische Symbole verwendet, die als Bedrohung gewertet werden. Der unbekannte Tatverdächtige konnte mittels Videoüberwachung aufgezeichnet werden. Jetzt liegt der Kripo ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung vor.

„Order of nine Angels“: Britischer rechtsextremer Orden

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen, der auf Bildern zu sehen, aber kaum zu erkennen ist. Was man sieht, ist vor allem ein großes sternförmiges Symbol auf seiner Jacke. Wem liegen Erkenntnisse zur Organisation „O9A“ / „Order of Nine Angels“ (auf Deutsch der „Orden der neun Engel“, die Red.) vor, die für die Kriminalpolizei sachdienlich sein könnten? Bei O9A soll es sich nach Informationen der WP um einen satanistischen rechtsextremen Orden aus Großbritannien handeln.

Polizei erbittet Hinweise an Dienststelle in Hagen

Hinweise werden bei der Polizei in Hagen unter der Rufnummer 02331 / 9862066 entgegengenommen.

Die Bilder des mumaßlichen Täters finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden