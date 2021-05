Polizei meldet 16 Corona-Verstöße im MK am Wochenende

Märkischer Kreis/Menden. Im Märkischen Kreis ahndete die Polizei am Wochenende mehrere Verstöße gegen Ausgangssperre und Kontaktbeschränkungen. Vorfall auch in Menden.

Die Polizei meldet 16 coronabedingte Einsätze im Märkischen Kreis am vergangenen Wochenende. Laut Polizei hielten sich, bis auf einen Jugendlichen in Werdohl, der Widerstand leistete, „im Rahmen“. Auch in Menden kam zu einem Verstoß gegen die Kontaktbeschränkungen.

In Altena kam es am vergangenen Freitag an der Ebbergstraße gegen 22:50 Uhr zu zwei Platzverweisen und zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen durch das Ordnungsamt. Am Samstag gegen 2.30 Uhr wurden in Nachrodt-Wiblingwerde (Bereich Holensiepen) ebenfalls zwei Personen angetroffen, gegen die die Polizei Ordnungswidrigkeitenanzeigen fertigte.

In Werdohl wurde am Samstag ein Jugendlicher auffällig, der bei Ahndung der Feststellungen erst flüchtete, dann Widerstand leistete und Beleidigungen aussprach. Der 16-Jährige wurde in die Obhut der Eltern übergeben. Zudem wurden an der Bahnhofstraße am Freitagabend neun Erwachsene durch das Ordnungsamt sanktioniert, die gegen die Maßnahmen verstoßen hatten. Am Samstag gegen 1:40 Uhr, wurden an der Bergstraße zudem fünf Personen angetroffen, die gegen die Kontaktbeschränkzungen verstoßen hatten.

In Iserlohn wurden im Bereich der Altstadt am Sonntag gegen 4 Uhr zwei Personen angetroffen, die gegen die Corona-Bestimmungen verstoßen hatten. Sie wurden mit zwei Anzeigen geahndet.

In der Innenstadt von Plettenberg fielen am Sonntag gegen 1.40 Uhr drei Personen auf, die gegen die Ausgangssperre verstoßen hatten.

In Lüdenscheid wurde am Freitagabend im Bereich des Höher Weges das Ordnungsamt bei der Durchsetzung von Maßnahmen unterstützt. Hier hatten junge Erwachsene ein Feuer entzündet. Die Feuerwehr löschte den Brandherd ab, die Polizei und das Ordnungsamt nahmen ihre Ermittlungen auf.

In Menden unterstützte die Polizei das Ordnungsamt im Bereich Bösperde am Sonntag gegen 5 Uhr morgens, wo im Rahmen einer Ruhestörung zur Ruhe ermahnt und vier Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Kontaktbeschränkungen gefertigt wurden.

Bei den weiteren sieben gemeldeten Einsätzen hatten die Polizisten vor Ort keine relevanten Verstöße festgestellt.

