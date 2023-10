Polizei Menden: 17 Autos am Wochenende aufgebrochen

Menden. 17 Autofahrer in Menden erleben am Wochenende die böse Überraschung: Die Autoscheibe ist eingeschlagen. Geld, Zigaretten und Technik sind futsch.

Die Serie von Kfz-Aufbrüchen an den Wochenenden in Menden geht weiter. Am zurückliegenden Wochenende beschädigten unbekannte Täter nach bisherigen Erkenntnissen insgesamt 17 geparkte Fahrzeuge. Hierzu schlugen sie die Fensterscheiben ein und entwendeten teilweise Gegenstände, darunter geringe Münzgeldbeträge, Zigaretten und eine Musikbox.

Tatorte im gesamten Mendener Stadtgebiet – Schwerpunkt im Zentrum

Die Tatorte befanden sich am Oesberner Weg, am Schwitterknapp, an Walram-, Kaiser- und Mühlenbergstraße, Am Hünenköpfchen, auf dem Parkplatz Battenfelds Wiese sowie an der Unteren Promenade. Die Polizei geht von einem entstandenen Sachschaden in deutlich vierstelliger Höhe aus und prüft mögliche Tatzusammenhänge.

Polizei warnt immer wieder: „Das Auto ist kein Tresor!“

Die Polizei warnt nochmals eindringlich, wie schon bei den Taten zuvor: Ein Auto ist kein Tresor! Potenzielle Diebe kennen jedes noch so sicher geglaubte Versteck: „Lassen Sie daher niemals Bargeld oder andere Wertgegenstände zurück!“, mahnt die Kreispolizeibehörde MK.

Die Ermittler wollen jetzt wissen: Wer hat am Wochenende verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

