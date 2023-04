Polizei Menden blitzt 100 Autofahrer an der Berliner Straße

Der Nächste bitte! In Serie blitzte die Polizei Menden am Montagnachmittag Autofahrer an der Berliner Straße, hier ein Symbolbild.

Menden. Der Nächste bitte! Fast ein Drittel aller Autos an der Berliner Straße war am Montag zu schnell. Resultat: 100 Verwarngelder und Anzeigen.

Aus Sicht der Polizei Menden war es eine ergiebige Tempokontrolle, für viele Autofahrerinnen und Autofahrer dagegen ein teurer Denkzettel: Von 325 gemessenen Fahrzeugen im 30er-Bereich der Berliner Straße waren am Montagnachmittag in Menden satte 100 zu schnell unterwegs. Das berichtet die Polizei. 85 Mal setzte es Verwarngelder, noch teurer dürften die 15 Anzeigen wegen einer Ordnungswidrigkeit werden. In den Bereich eines Fahrverbotes kam indes kein Fahrer. Der Tagesschnellste fuhr mit 61 Sachen in den Messstrahl des Lasers, das Auto war in der Ukraine zugelassen. Der abschüssige untere Bereich der Berliner Straße hat zu beiden Seiten Bushaltestellen mit Schülerverkehren morgens und mittags auf, hinzu kommt dort der große Containerstandort.

Am Bräukerweg am Abend nicht annähernd so viele Blitzer

Am Bräukerweg ging es am Abend weiter. Hier maß die Polizei die Geschwindigkeit von 450 Fahrzeugen. Das Ergebnis fiel deutlich besser aus als an der Berliner Straße: Es gab nur sechs Verwarngelder und keine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige. Bei erlaubten 50 Sachen war der Schnellste mit 61 km/h unterwegs. Er kam aus dem MK.

