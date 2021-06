Polizei stoppt Raser (21) aus Menden nach wilder Fahrt

Menden/Ense. Mit 100 km/h durch Ortschaften, mit 140 km/h über Landstraßen. Eine zivile Streifenwagenbesatzung hat Donnerstag einen Raser aus Menden gestoppt.

Ein 21-jähriger Mann aus Menden ist mit seinem Pkw am Donnerstagabend mit bis zu 100 km/h durch Ense-Bremen und Waltringen gerast. Einer zivilen Streifenwagenbesatzung war das Fahrzeug aufgefallen, die Beamten verfolgten den Wagen. Erst in Wickede endete die wilde Fahrt, als der Fahrer stoppte. Er stand laut Polizei unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Der 21-Jährige saß nicht alleine im Auto.

Der Renault Modus war der zivilen Streifenwagenbesatzung am Donnerstag um 20.55 Uhr in Ense-Bremen aufgefallen. Das Fahrzeug kam über die B 516 aus Richtung Möhnesee mit hohem Tempo in die Ortschaft gefahren, heißt es im Bericht der Polizei. Die Polizisten wendeten ihr Fahrzeug und konnten in der Ortschaft dem Renault, aufgrund des hohen Tempos, kaum folgen.

In Waltringen mit 100 km/h durch die Ortschaft

Die wilde Fahrt ging durch den Ort und schließlich in Richtung Waltringen. Auf der Landstraße konnten die Beamten 140 km/h von ihrem Tacho ablesen. Dem Renault kamen sie dabei jedoch nicht näher. In Waltringen fuhr der Modus mit etwa 100 km/h durch die Ortschaft. Von dort ging es weiter, in rasender Fahrt, in Richtung Wickede.

Die Beamten gaben ab der Ortseinfahrt Wickede Anhaltesignale, die jedoch zunächst missachtet wurden. Nach brenzligen Situationen hoben zwei Mitfahrer im Renault (beide 20 aus Menden) die Arme in die Luft und feierten so anscheinend den Fahrer, schildert die Polizei die Situation. Erst an der Bonhoefferstraße stoppte das Fahrzeug.

Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,34 Promille

Der 21-jährige Fahrer aus Menden stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Außerdem gab der junge Mann den Konsum von Marihuana am Vorabend zu. Bei einer Durchsuchung konnte eine Klemmverschlusstüte mit Marihuana bei ihm aufgefunden werden.

Dem Mann wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss und mehrerer Verkehrsvergehen verantworten. Der Kommentar der Polizei: „Viel rücksichtsloser kann man sich im Straßenverkehr kaum verhalten. Nicht auszudenken, was bei einem Unfall mit den Geschwindigkeiten hätte passieren können.“

