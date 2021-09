Am Dienstag häufen sich bei älteren Mendenern Anrufe falscher Polizisten. Die Kreispolizei warnt.

Kriminalität Polizei warnt in Menden vor Anrufen falscher Polizisten

Menden. Offensichtlich haben sich Betrüger am Dienstag ältere Menschen in Menden vorgenommen. Polizei warnt vor Anrufern, die sich als Polizei ausgeben.

Die Polizei warnt aktuell in Menden vor Anrufern, die sich als Polizei ausgeben und behaupten, einen Einbrecher festgenommen zu haben. Die Kreispolizeibehörde stellt dazu klar: „KEIN Einbrecher in Menden! Die Polizei hat (leider) auch KEINEN Einbrecher festgenommen! Deshalb gibt es auch KEINE Liste möglicher nächster Tatorte!“

Polizei nimmt grundsätzlich keine Wertsachen in Verwahrung

Die Polizei warnt vor den Anrufern, die sich als Polizei ausgeben und etwas anderes behaupten! „Das passiert gerade den ganzen Morgen über in Menden - bei älteren Menschen“, teilt die Polizei am Dienstag, 28. September, mittags mit. Und weiter: „Es sind Betrüger! Vorsicht! Die Polizei nimmt grundsätzlich KEINE Wertsachen in Verwahrung!“

