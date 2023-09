Polizei warnt: Warnung vor „verdächtigen Personen“ im Umlauf

Menden/Iserlohn. Die Kreispolizeibehörde warnt vor, Falschmeldungen und „Warnungen“ in sozialen Medien und gibt Tipps für verunsicherte Eltern.

Die Polizei weist darauf hin, dass aktuell Warnungen durch soziale Netzwerke und Messenger-Chats kreisen: Verdächtige Personen sollen Kinder zum Beispiel auf dem Schulweg angesprochen haben. Die Behörde klärt deshalb auf und gibt Tipps.

Der Fall Letmathe: Angebliche Festnahme und Gerüchte

„Das verunsichert Eltern. Sie fragen sich, wie ernst die Lage wirklich ist. Wie sollen sie mit der potenziellen Gefahr umgehen? Gemeldet wurde eine solche Person beispielsweise in Letmathe. Ein psychisch angeschlagener Mann, der im Ergebnis nicht in das gefürchtete Schema passte. Trotzdem machte die Meldung über eine Festnahme die Runde“, so die Polizei. Polizeibeamte nahmen den Mann zwar mit, allerdings diente dies der Überprüfung seines Gesundheitszustandes durch das Ordnungsamt und einen Arzt, und nicht etwa, weil Straftaten im Raum stünden.

Das Problem bei derartigen Warnungen über Social Media sei, dass sie häufig kopiert, aus dem Kontext gerissen und weiterverteilt würden. Dadurch würden Eltern und Kinder das Gefühl bekommen, es komme ständig zu gefährlichen Situationen. „Wir raten immer: Informieren Sie sich stattdessen über ihre Kita, Schule oder Polizei, ob wirklich eine Gefahr besteht.“

Umgehend mit der Polizei in Verbindung setzen

Und weiter: „Liebe Eltern: Grundsätzlich gilt im Verdachtsfall immer, die Polizei zu informieren. Falls Ihr Kind Ihnen eine verdächtige Situation schildert, reagieren Sie ruhig auf die Ausführungen, um es nicht weiter zu verängstigen. Anschließend sagen Sie bitte nicht nur der Schule oder anderen Eltern Bescheid, sondern benachrichtigen Sie in jedem Fall die Polizei! Nur so können wir umgehend Maßnahmen treffen und für Ihre Sicherheit und die Ihrer Kinder sorgen. Erfreulicherweise erweisen sich viele der verdächtigen Situationen im Nachhinein als unbedenklich.“

Weitere Tipps für Eltern zum Schutz von Kindern

Die Polizei gibt folgende Tipps für Eltern:

Im besten Fall sprechen Sie regelmäßig ohne konkreten Anlass mit Ihrem Kind darüber, dass es nicht mit fremden Personen mitgehenoder in fremde Fahrzeuge einsteigen darf.

Verdeutlichen Sie Ihrem Kind, dass es nur dann mit anderen Menschen mitgehen darf, wenn Sie es ausdrücklich genehmigt haben.

Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind, dass es Ihnen darüber berichtet,wenn es zum Mitgehen oder Mitfahren aufgefordert wurde.

Erklären Sie Ihrem Kind, dass es nicht an fremde Fahrzeuge herantreten oder sich hineinbeugen sollte: Machen Sie Ihrem Kindklar, dass es völlig in Ordnung ist einfach weiterzugehen, falls es von Fremden angesprochen wird.

oder sich hineinbeugen sollte: Machen Sie Ihrem Kindklar, dass es völlig in Ordnung ist einfach weiterzugehen, falls es von Fremden angesprochen wird. Wichtig ist, dass Ihrem Kind klar sein sollte, dass nicht jeder Autofahrer, der nach dem Weg fragt, eine mögliche Gefahr darstellt. Üben Sie ruhig mit Ihrem Kind höflich auf bestimmte Fragen zu antworten: „Fragen Sie einen Erwachsenen, ich weiß das nicht!“, bevor es einfach weiter geht.

Sagen Sie Ihrem Kind, dass es sich sofort und energisch wehren und laut schreien darf, wenn jemand das Kind festhält und mitnehmen will. Erklären Sie Ihrem Kind, dass es in so einem Fall versuchen soll, ganz schnell zu anderen Leuten zu laufen.

„Scheuen Sie sich nicht die Polizei unter dem Notruf 110 zu verständigen, wenn aus Ihrer Sicht eine akute Gefahrensituation vorliegt“, so die Polizei weiter.

Das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz ist regelmäßig an Kitas und Grundschulen zu Gast und informiert in Vorträgen über die Gefahren von sexualisierter Gewalt zum Nachteil von Mädchen und Jungen. In diesem Rahmen werden auch Tipps zur Schulwegsicherheit gegeben. Die Einrichtungen können Vorträge bei der Kriminalprävention anfragen, am besten per E-Mail an kpo.MaerkischerKreis@polizei.nrw.de.

